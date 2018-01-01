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У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО

У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шопена, 13 комин на даху будинку перебуває в аварійному стані.

Про це повідомили мешканці шостого під’їзду вказаного будинку.

За словами людей, які проживають у будинку на вулиці Шопена, 13, їм страшно навіть зайти в двір, бо відвалена цегла у будь-який момент може впасти на голову. До того ж, починається сезон дощів, що ще більше ускладнить ситуацію.

У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО
У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО
У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО
У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО


Жителі розповідають, що неодноразово зверталися до працівників «жеку», але реакції не було.

Керівник ЖКП №3, на балансі якого перебуває будинок, Руслан Юлдашев у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що ситуація перебуває на контролі у комунальників.

«Там 6 коминів, 4 вже відремонтували, решту теж відремонтуємо. До опалювального сезону всі вони будуть у належному стані», - пообіцяв Юлдашев.

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Теги: комин, цегла, Луцьк
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