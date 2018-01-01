У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО
Сьогодні, 16:31
У Луцьку на вулиці Шопена, 13 комин на даху будинку перебуває в аварійному стані.
Про це повідомили мешканці шостого під’їзду вказаного будинку.
За словами людей, які проживають у будинку на вулиці Шопена, 13, їм страшно навіть зайти в двір, бо відвалена цегла у будь-який момент може впасти на голову. До того ж, починається сезон дощів, що ще більше ускладнить ситуацію.
Жителі розповідають, що неодноразово зверталися до працівників «жеку», але реакції не було.
Керівник ЖКП №3, на балансі якого перебуває будинок, Руслан Юлдашев у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що ситуація перебуває на контролі у комунальників.
«Там 6 коминів, 4 вже відремонтували, решту теж відремонтуємо. До опалювального сезону всі вони будуть у належному стані», - пообіцяв Юлдашев.
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Про це повідомили мешканці шостого під’їзду вказаного будинку.
За словами людей, які проживають у будинку на вулиці Шопена, 13, їм страшно навіть зайти в двір, бо відвалена цегла у будь-який момент може впасти на голову. До того ж, починається сезон дощів, що ще більше ускладнить ситуацію.
Жителі розповідають, що неодноразово зверталися до працівників «жеку», але реакції не було.
Керівник ЖКП №3, на балансі якого перебуває будинок, Руслан Юлдашев у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що ситуація перебуває на контролі у комунальників.
«Там 6 коминів, 4 вже відремонтували, решту теж відремонтуємо. До опалювального сезону всі вони будуть у належному стані», - пообіцяв Юлдашев.
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