У Луцьку мешканці будинку бояться, що на голову з даху впаде цегла. ФОТО

У Луцьку на вулиці Шопена, 13 комин на даху будинку перебуває в аварійному стані.Про це повідомили мешканці шостого під’їзду вказаного будинку.За словами людей, які проживають у будинку на вулиці Шопена, 13, їм страшно навіть зайти в двір, бо відвалена цегла у будь-який момент може впасти на голову. До того ж, починається сезон дощів, що ще більше ускладнить ситуацію.Жителі розповідають, що неодноразово зверталися до працівників «жеку», але реакції не було.Керівник ЖКП №3, на балансі якого перебуває будинок,у коментаріповідомив, що ситуація перебуває на контролі у комунальників.«Там 6 коминів, 4 вже відремонтували, решту теж відремонтуємо. До опалювального сезону всі вони будуть у належному стані», - пообіцяв Юлдашев.