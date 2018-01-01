У Луцьку люди з інвалідністю майже місяць не можуть вийти з будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
У Луцьку у будинку на проспекті Молоді, 4 з 20 серпня не працює ліфт. Дехто з мешканців від цього часу жодного разу не був на вулиці через фізичну неможливість спускатися та підніматися пішки.
Про це йдеться у сюжеті «Суспільного. Волинь».
Мешканка будинку Галина Романюк – інвалід першої групи, впродовж цього часу не виходила на вулицю жодного разу.
«Сиджу в хаті… Я не ходяча зовсім, навіть стояти не можу. Надвір від серпня місяця… А попереду – глибока осінь і зима, і висидіти в хаті дуже важко», - розповіла жінка.
Ще одна мешканка будинку на Молоді, 4 Ганна Сидорук – теж інвалід першої групи, розповіла: «За цих три тижні, як зламався ліфт, я ще жодного разу не виходила навіть на лавочку».
Мешканка будинку Ганна Стульська розповіла, що ліфти не потребують капремонту, бо всі відремонтовані у 2012 році. «У нашому будинку – 208 квартир, 6 під’їздів, мешканці – переважно соціально незахищені верстви населення: пенсіонери, інваліди, чорнобильці, багато афганців, учасники бойових дій».
«Викопала картоплю, і треба наймати людей, щоб на шостий поверх витягнули її. Це ж шкоду таку заподіювати людям на рівному місці, то ви мені вибачте», - скаржиться мешканка будинку Валентина Головата.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась розповів, що капітальний ремонт ліфта мають зробити на умовах співфінансування з мешканцями будинку, які повинні зібрати 30% від вартості робіт. На сьогодні, за його словами, в місті не працюють 18 ліфтів.
Деталі ситуації – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті «Суспільного. Волинь».
Мешканка будинку Галина Романюк – інвалід першої групи, впродовж цього часу не виходила на вулицю жодного разу.
«Сиджу в хаті… Я не ходяча зовсім, навіть стояти не можу. Надвір від серпня місяця… А попереду – глибока осінь і зима, і висидіти в хаті дуже важко», - розповіла жінка.
Ще одна мешканка будинку на Молоді, 4 Ганна Сидорук – теж інвалід першої групи, розповіла: «За цих три тижні, як зламався ліфт, я ще жодного разу не виходила навіть на лавочку».
Мешканка будинку Ганна Стульська розповіла, що ліфти не потребують капремонту, бо всі відремонтовані у 2012 році. «У нашому будинку – 208 квартир, 6 під’їздів, мешканці – переважно соціально незахищені верстви населення: пенсіонери, інваліди, чорнобильці, багато афганців, учасники бойових дій».
«Викопала картоплю, і треба наймати людей, щоб на шостий поверх витягнули її. Це ж шкоду таку заподіювати людям на рівному місці, то ви мені вибачте», - скаржиться мешканка будинку Валентина Головата.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась розповів, що капітальний ремонт ліфта мають зробити на умовах співфінансування з мешканцями будинку, які повинні зібрати 30% від вартості робіт. На сьогодні, за його словами, в місті не працюють 18 ліфтів.
Деталі ситуації – у сюжеті.
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