У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти
Сьогодні, 17:25
У Луцьку на проспекті Молоді, 10а сталася пожежа.
За словами очевидців, горіла квартира на третьому поверсі.
В одній квартирі на момент пожежі перебували діти з бабусею, а в іншій - двоє чоловіків. Коли почалася пожежа, всі вийшли на балкон і просили про допомогу.
Як повідомили очевидці, постаждалі не могли вийти, бо в квартирах було дуже багато диму.
На місці працюють 4 пожежних машини, 3 швидких і кілька екіпажів патрульних.
За попередньою інформацією речниці волинських патрульних Ольги Бузулук, діти вже хотіли стрибали з балкону, однак рятувальники з медиками прибули вчасно. Також вона зазначила, що ймовірно загорілася перегородка між квартирами.
Бузулук повідомила, що наразі медики надають допомогу двом дітям та двом дорослим.
Фото зі сторінки Володимира Нестерова у Facebook
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За словами очевидців, горіла квартира на третьому поверсі.
В одній квартирі на момент пожежі перебували діти з бабусею, а в іншій - двоє чоловіків. Коли почалася пожежа, всі вийшли на балкон і просили про допомогу.
Як повідомили очевидці, постаждалі не могли вийти, бо в квартирах було дуже багато диму.
На місці працюють 4 пожежних машини, 3 швидких і кілька екіпажів патрульних.
За попередньою інформацією речниці волинських патрульних Ольги Бузулук, діти вже хотіли стрибали з балкону, однак рятувальники з медиками прибули вчасно. Також вона зазначила, що ймовірно загорілася перегородка між квартирами.
Бузулук повідомила, що наразі медики надають допомогу двом дітям та двом дорослим.
Фото зі сторінки Володимира Нестерова у Facebook
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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