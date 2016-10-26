вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти

У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти
У Луцьку на проспекті Молоді, 10а сталася пожежа.

За словами очевидців, горіла квартира на третьому поверсі.

В одній квартирі на момент пожежі перебували діти з бабусею, а в іншій - двоє чоловіків. Коли почалася пожежа, всі вийшли на балкон і просили про допомогу.

Як повідомили очевидці, постаждалі не могли вийти, бо в квартирах було дуже багато диму.

На місці працюють 4 пожежних машини, 3 швидких і кілька екіпажів патрульних.

За попередньою інформацією речниці волинських патрульних Ольги Бузулук, діти вже хотіли стрибали з балкону, однак рятувальники з медиками прибули вчасно. Також вона зазначила, що ймовірно загорілася перегородка між квартирами.

Бузулук повідомила, що наразі медики надають допомогу двом дітям та двом дорослим.

У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти
У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти


Фото зі сторінки Володимира Нестерова у Facebook

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк, рятувальники, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк може втратити статус обласного центру, – експерт
Сьогодні, 18:00
Страйк на Волині: гірники знову відмовилися спускатися в шахту
Сьогодні, 17:42
У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти
Сьогодні, 17:25
Луцьку «Ласку» перевірять
Сьогодні, 17:02
У центрі Володимира через ремонт перекрили рух вулицею
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
На Волині за день горіли три житлові будинки На Волині за день горіли три житлові будинки
20 серпень, 10:51
Із епіцентру пожежі в Луцьку врятували бабусю Із епіцентру пожежі в Луцьку врятували бабусю
26 жовтень, 2016, 19:18
В Луцьку п'яний чоловік ледь не спалив квартиру В Луцьку п'яний чоловік ледь не спалив квартиру
16 жовтень, 2016, 10:31
Маленьких дітей із палаючого будинку в Луцьку рятували через вікно на 3-му поверсі Маленьких дітей із палаючого будинку в Луцьку рятували через вікно на 3-му поверсі
10 жовтень, 2016, 14:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В яких районах Волині підписали найбільше декларацій з лікарями
Сьогодні, 18:16
 0
Луцьк може втратити статус обласного центру, – експерт
Сьогодні, 18:00
 0
Страйк на Волині: гірники знову відмовилися спускатися в шахту
Сьогодні, 17:42
 0
У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти
Сьогодні, 17:25
 0
Луцьку «Ласку» перевірять
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8