У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти

У Луцьку на проспекті Молоді, 10а сталася пожежа.За словами очевидців, горіла квартира на третьому поверсі.В одній квартирі на момент пожежі перебували діти з бабусею, а в іншій - двоє чоловіків. Коли почалася пожежа, всі вийшли на балкон і просили про допомогу.Як повідомили очевидці, постаждалі не могли вийти, бо в квартирах було дуже багато диму.На місці працюють 4 пожежних машини, 3 швидких і кілька екіпажів патрульних.За попередньою інформацією речниці волинських патрульних, діти вже хотіли стрибали з балкону, однак рятувальники з медиками прибули вчасно. Також вона зазначила, що ймовірно загорілася перегородка між квартирами.Бузулук повідомила, що наразі медики надають допомогу двом дітям та двом дорослим.