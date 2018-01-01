Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів»

Лучанинспробує підкорити суддів шоу «Король десертів» та пройти у наступний етап проекту.Сьогодні о 21:30 на телеканалі «1+1» глядачі побачать новий випуск реаліті «Король десертів», учасники якого тортами й тістечками виборюють звання кращого кондитера України.Їхні кулінарні шедеври оцінює трійка суддів: романтичний француз, вибаглива «lady in red»й неупереджений. У першому випуску проекту судді відібрали 8 найталановитіших кулінарів зі всієї України, які зможуть продемонструвати свої вміння.У новому випуску реаліті учасники отримають перші завдання, які їх неабияк здивують і навіть шокують. Кулінари перетворяться на кондитерів-модельєрів — створюватимуть солодкі вбрання для чарівних моделей, запрошених на проект.Французький десерт «Крокембуш» у вигляді жіночої спідниці учасники проекту готуватимуть за вказівкою Стефана Вайттинадана, який відразу покаже, що легких і стандартних завдань від нього кондитери не дочекаються.Дівчата-моделі мають отримати не тільки красивий їстівний одяг, а й залишитись без опіків, адже матеріалами для їхніх спідниць стануть профітролі, скріплені гарячою карамеллю. Всього кондитерам у новому випуску проекту доведеться змагатись за перемогу у трьох конкурсах, а працюватимуть учасники в командах.Нагадаємо, що можливість поборотись за звання «короля десертів» отримали 8 кондитерів, серед яких і профі з багаторічним стажем, і учасники, які навчились готувати вдома.Середин них - лучанин Антон Линда, який працював у розкішних готелях на Мальдівах, готуючи десерти для