вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів»

Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів»
Лучанин Антон Линда спробує підкорити суддів шоу «Король десертів» та пройти у наступний етап проекту.

Сьогодні о 21:30 на телеканалі «1+1» глядачі побачать новий випуск реаліті «Король десертів», учасники якого тортами й тістечками виборюють звання кращого кондитера України.

Їхні кулінарні шедеври оцінює трійка суддів: романтичний француз Стефан Вайттинадан, вибаглива «lady in red» Тетяна Вербицька й неупереджений Кирило Сміян. У першому випуску проекту судді відібрали 8 найталановитіших кулінарів зі всієї України, які зможуть продемонструвати свої вміння.

У новому випуску реаліті учасники отримають перші завдання, які їх неабияк здивують і навіть шокують. Кулінари перетворяться на кондитерів-модельєрів — створюватимуть солодкі вбрання для чарівних моделей, запрошених на проект.

Французький десерт «Крокембуш» у вигляді жіночої спідниці учасники проекту готуватимуть за вказівкою Стефана Вайттинадана, який відразу покаже, що легких і стандартних завдань від нього кондитери не дочекаються.

Дівчата-моделі мають отримати не тільки красивий їстівний одяг, а й залишитись без опіків, адже матеріалами для їхніх спідниць стануть профітролі, скріплені гарячою карамеллю. Всього кондитерам у новому випуску проекту доведеться змагатись за перемогу у трьох конкурсах, а працюватимуть учасники в командах.

Нагадаємо, що можливість поборотись за звання «короля десертів» отримали 8 кондитерів, серед яких і профі з багаторічним стажем, і учасники, які навчились готувати вдома.

Середин них - лучанин Антон Линда, який працював у розкішних готелях на Мальдівах, готуючи десерти для Мадонни, Девіда Бекхема, Гордона Рамзі й Біла Гейтса.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Король десертів, Луцьк, Антон Линда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школяр, який проштрикнув легені вчительці, малював криваві малюнки
Сьогодні, 15:35
Лучанин, який жив у машині, повернувся до квартири. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів»
Сьогодні, 15:19
У Луцьку біля обласної лікарні – аварія
Сьогодні, 14:59
На луцькому кладовищі перепоховають останки зниклого під Іловайськом бійця
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО
06 вересень, 08:50
Лучанин, який жив у машині, повернувся до квартири. ВІДЕО Лучанин, який жив у машині, повернувся до квартири. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації
Сьогодні, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школяр, який проштрикнув легені вчительці, малював криваві малюнки
Сьогодні, 15:35
 0
Лучанин, який жив у машині, повернувся до квартири. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
 0
Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів»
Сьогодні, 15:19
 0
У Луцьку біля обласної лікарні – аварія
Сьогодні, 14:59
 0
На луцькому кладовищі перепоховають останки зниклого під Іловайськом бійця
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8