Лучанин робитиме їстівну сукню на шоу «Король десертів»
Сьогодні, 15:19
Лучанин Антон Линда спробує підкорити суддів шоу «Король десертів» та пройти у наступний етап проекту.
Сьогодні о 21:30 на телеканалі «1+1» глядачі побачать новий випуск реаліті «Король десертів», учасники якого тортами й тістечками виборюють звання кращого кондитера України.
Їхні кулінарні шедеври оцінює трійка суддів: романтичний француз Стефан Вайттинадан, вибаглива «lady in red» Тетяна Вербицька й неупереджений Кирило Сміян. У першому випуску проекту судді відібрали 8 найталановитіших кулінарів зі всієї України, які зможуть продемонструвати свої вміння.
У новому випуску реаліті учасники отримають перші завдання, які їх неабияк здивують і навіть шокують. Кулінари перетворяться на кондитерів-модельєрів — створюватимуть солодкі вбрання для чарівних моделей, запрошених на проект.
Французький десерт «Крокембуш» у вигляді жіночої спідниці учасники проекту готуватимуть за вказівкою Стефана Вайттинадана, який відразу покаже, що легких і стандартних завдань від нього кондитери не дочекаються.
Дівчата-моделі мають отримати не тільки красивий їстівний одяг, а й залишитись без опіків, адже матеріалами для їхніх спідниць стануть профітролі, скріплені гарячою карамеллю. Всього кондитерам у новому випуску проекту доведеться змагатись за перемогу у трьох конкурсах, а працюватимуть учасники в командах.
Нагадаємо, що можливість поборотись за звання «короля десертів» отримали 8 кондитерів, серед яких і профі з багаторічним стажем, і учасники, які навчились готувати вдома.
Середин них - лучанин Антон Линда, який працював у розкішних готелях на Мальдівах, готуючи десерти для Мадонни, Девіда Бекхема, Гордона Рамзі й Біла Гейтса.
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Сьогодні о 21:30 на телеканалі «1+1» глядачі побачать новий випуск реаліті «Король десертів», учасники якого тортами й тістечками виборюють звання кращого кондитера України.
Їхні кулінарні шедеври оцінює трійка суддів: романтичний француз Стефан Вайттинадан, вибаглива «lady in red» Тетяна Вербицька й неупереджений Кирило Сміян. У першому випуску проекту судді відібрали 8 найталановитіших кулінарів зі всієї України, які зможуть продемонструвати свої вміння.
У новому випуску реаліті учасники отримають перші завдання, які їх неабияк здивують і навіть шокують. Кулінари перетворяться на кондитерів-модельєрів — створюватимуть солодкі вбрання для чарівних моделей, запрошених на проект.
Французький десерт «Крокембуш» у вигляді жіночої спідниці учасники проекту готуватимуть за вказівкою Стефана Вайттинадана, який відразу покаже, що легких і стандартних завдань від нього кондитери не дочекаються.
Дівчата-моделі мають отримати не тільки красивий їстівний одяг, а й залишитись без опіків, адже матеріалами для їхніх спідниць стануть профітролі, скріплені гарячою карамеллю. Всього кондитерам у новому випуску проекту доведеться змагатись за перемогу у трьох конкурсах, а працюватимуть учасники в командах.
Нагадаємо, що можливість поборотись за звання «короля десертів» отримали 8 кондитерів, серед яких і профі з багаторічним стажем, і учасники, які навчились готувати вдома.
Середин них - лучанин Антон Линда, який працював у розкішних готелях на Мальдівах, готуючи десерти для Мадонни, Девіда Бекхема, Гордона Рамзі й Біла Гейтса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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