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Домашні пологи на Волині: лікаря шокувала поведінка породіллі

Домашні пологи на Волині: лікаря шокувала поведінка породіллі
На Волині породілля, яка народила вдома, викликала лікарів, щоби вони перев'язали пуповину немовляті.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Не було меж здивуванню лікаря ЕМД з багаторічним стажем, бо приїхавши на виклик став свідком дуже дивної ситуації. Прибувши на місце виклику, у якому повідомляли про пологи на дому, лікар поцікавився: де ж породілля? Молода жінка, яка зустріла лікаря на порозі повідомила, що вона і є породілля", - йдеться у повідомленні.

Виявилося, що народила вона ще вчора, без будь-якої сторонньої допомоги перерізала пуповину, проте, забула її перев’язати, і тільки тепер надумала викликати швидку допомогу.

На запитання лікаря, чому народжувала вдома, не викликала медиків на початку пологів, або ж одразу після пологів, молода мама аргументувала тільки тим, що це у неї вже четверті пологи і вона сама знає що робити.

Крім того, виявилось, що на диспансерному обліку під час вагітності жінка також не перебувала.

Бригада ЕМД негайно доставила новонародженого хлопчика в неонатальний центр ВОДТМО, а породіллю у ВОКЛ.

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Теги: медицина, пологи
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