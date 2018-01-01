Домашні пологи на Волині: лікаря шокувала поведінка породіллі

На Волині породілля, яка народила вдома, викликала лікарів, щоби вони перев'язали пуповину немовляті.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."Не було меж здивуванню лікаря ЕМД з багаторічним стажем, бо приїхавши на виклик став свідком дуже дивної ситуації. Прибувши на місце виклику, у якому повідомляли про пологи на дому, лікар поцікавився: де ж породілля? Молода жінка, яка зустріла лікаря на порозі повідомила, що вона і є породілля", - йдеться у повідомленні.Виявилося, що народила вона ще вчора, без будь-якої сторонньої допомоги перерізала пуповину, проте, забула її перев’язати, і тільки тепер надумала викликати швидку допомогу.На запитання лікаря, чому народжувала вдома, не викликала медиків на початку пологів, або ж одразу після пологів, молода мама аргументувала тільки тим, що це у неї вже четверті пологи і вона сама знає що робити.Крім того, виявилось, що на диспансерному обліку під час вагітності жінка також не перебувала.Бригада ЕМД негайно доставила новонародженого хлопчика в неонатальний центр ВОДТМО, а породіллю у ВОКЛ.