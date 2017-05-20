Це міф, – експерт про об’єднання Волинської та Рівненської областей
Сьогодні, 16:02
Експерт Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Матвіюк прокоментував чутки про можливе об’єднання Рівненської та Волинської областей.
Про це йшлося у четвер, 13 вересня, під час круглого столу «Реформа децентралізації. Волинський досвід», організованого Волинським центром розвитку урядування.
За словами Анатолія Матвіюка, це питання обговорюють після інтерв’ю з Валентином Малиновським.
«Поки не розглядають питання про об’єдання областей. Зокрема, це стосується й чуток про об’єднання Рівненської та Волинської областей, де Луцьк нібито може втратити статус обласного центру», - додав він.
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Про це йшлося у четвер, 13 вересня, під час круглого столу «Реформа децентралізації. Волинський досвід», організованого Волинським центром розвитку урядування.
За словами Анатолія Матвіюка, це питання обговорюють після інтерв’ю з Валентином Малиновським.
«Поки не розглядають питання про об’єдання областей. Зокрема, це стосується й чуток про об’єднання Рівненської та Волинської областей, де Луцьк нібито може втратити статус обласного центру», - додав він.
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Коментарі 1
Ці "чутки" виссані "експертом" Малиновським з х.., чи то, ба, з пальця. У нього все так, уся його "наукова" робота заснована на процедурах висисання.
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