Це міф, – експерт про об’єднання Волинської та Рівненської областей

Анатолій Матвіюк прокоментував чутки про можливе об’єднання Рівненської та Волинської областей.



Про це йшлося у четвер, 13 вересня, під час круглого столу «Реформа децентралізації. Волинський досвід», організованого Волинським центром розвитку урядування.



За словами Анатолія Матвіюка, це питання обговорюють після інтерв’ю з Валентином Малиновським.



«Поки не розглядають питання про об’єдання областей. Зокрема, це стосується й чуток про об’єднання Рівненської та Волинської областей, де Луцьк нібито може втратити статус обласного центру», - додав він.

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