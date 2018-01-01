Погрожував та намагався задушити: на Волині неадекватний пацієнт напав на медиків

На Волині неадекватний пацієнт напав на медиків.Надзвичайно прикрий випадок трапився із бригадою ЕМД в одному із сіл області. Подолавши 18 кілометрів за 10 хвилин, пізнім вечором бригада ЕМД прибула на виклик до 30-річного пацієнта, у якого трапився напад бронхіальної астми, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.Фельдшер спробувала оглянути його та він швидко отямився і одразу почав нецензурно лаятися, при цьому погрожуючи фізичною розправою.У зв’язку з неможливістю надати хворому необхідну медичну допомогу фельдшер викликала поліцію.Після прибуття наряду поліції агресивність пацієнта зменшилася і йому надали медичну допомогу та запропонували госпіталізацію в найближчий лікувальний заклад. Пацієнт дав згоду на транспортування. На прохання супроводжувати бригаду ЕМД нарядом поліції – медики отримали категоричну відмову.Раптом, під час транспортування пацієнта до лікарні санітарним автомобілем, він знову почав поводити себе агресивно: погрожував розбити медичну апаратуру, силоміць відкривав віконце у водійську кабіну та намагався вхопити водія за шию.Медики виявились беззахисними перед агресивним пацієнтом."На жаль, такі випадки непоодинокі. Та навіть в екстремальних умовах працівники екстреної медицини надають людям допомогу, але хотілося б щоб правоохоронні органи реагували більш оперативно, адже в медицині працюють переважно жінки, яким заборонено мати при собі будь-які спецзасоби, а в правоохоронних органах – треновані чоловіки зі спецзасобами і зброєю. Згідно інструкцій, якщо виникає ситуація де є загроза життю і здоров’ю медиків - бригада ЕМД повинна тільки у супроводі представників поліції надавати допомогу.Що й було зроблено в даному випадку. Проте, представники правоохоронних органів відмовили у супроводі, хоча згідно протоколу № 1517071426 від 17 квітня 2018р. спільної наради керівництва ГУНП у Волинській області та КЗ «ВОЦЕМДМК», у разі отримання від медичних працівників повідомлень про загрозу їх життю і здоров’ю під час виконання ними професійних обов’язків, мали діяти згідно вимог Алгоритму, тобто забезпечити супровід.Працівники КЗ «ВОЦЕМДМК», звернулись до органів поліції про напад та погрози", - йдеться у повідомленні.