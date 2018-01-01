На будівництво дитячого будинку у Рожищі дали 2 мільйони гривень

На будівництво дитячого будинку сімейного типу у місті Рожище із державного бюджету виділили майже 2 млн грн.Про це стало відомо 13 вересня під час робочого візиту голови ОДАдо Рожищенського району.Нагадаємо,спеціальної державної субвенції для місцевих бюджетів, у рамках якої у 2018 році виділяли кошти для будівництва чи купівлі житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт.До слова, у рамках програми в Україні зводять лише 10 таких будинків у 9 областях, і дитбудинок у Рожищі - єдиний на Волині. Для його проектування та початку робіт із держбюджету уже перерахували 1, 970 млн грн.Будинок зведуть у Рожищі на вулиці Дорошенка, 5. Житло готують для родини, яка уже всиновила трьох дітей.«Ця родина живе у нашому районі, вони вже взяли трьох діток, але мають намір взяти до семи. Зараз вони живуть у будинку, який не дозволяє брати більше дітей, хоч у родини є таке бажання», - розповіла голова Рожищенської РДА. Родина пройшла спеціальні навчання та отримала відповідні дозволи. Відтак, із сім’єю вже спілкувалися стосовно переїду, і родина дала згоду. Наразі сім’я живе у селі Корсині.«Зараз вони проживають у віддаленій сільській раді, до районного центру їм 30 кілометрів. В тому селі, де вони проживають, немає навіть школи та необхідної інфраструктури», - додала Гайворонська.Будинок запланували двоповерховим, він матиме понад 200 кв м площі та усі зручності. Окрім того, поблизу розташована школа, лікарня та садочок. Житло нададуть родині у постійне користування.«Тут є ще багато труднощів, це пілотні проекти. Побудувати і знайти інфраструктуру також складно, але найскладніше те, що ми поки не відчуваємо розвитку перспективи. Ми знаходимо сім’ї, будуємо їм будинок, вони беруть діток – а як далі все буде розвиватися? Ми даємо будинок в постійне користування, але що згодом: чи діти тут залишатимуся, чи вони зможуть заводити внуків – ще багато проблем, як треба вирішувати. Це буде піонер», – мовив Савченко.Будинок, згідно із передбаченими в програмі у мовами, мають побудувати до кінця року, та в ОДА зауважують, що завершити роботи до цього часу не встигнуть. Вже сьогодні проект подадуть на розгляд державної експертизи, яка буде тривати близько двох тижнів. Після його експертизи оголосять тендер.«Я думаю, що в наступному році буде готовий, це реально», - резюмував голова ОДА.