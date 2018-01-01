Поблизу волинського села горів молодий ліс. ВІДЕО
14 вересень, 23:30
Поблизу села Дерно Ківерцівського району загорілося сухе гілля, вогонь з якого перекинувся на самосіви сосни.
Пожежа трапилася 13 вересня після обіду.
Цьогоріч влітку на цій ділянці чистили просіку та не забрали зрізаного гілля. Саме там і трапилося загоряння, яке перекинулося на молодий ліс поблизу.
Окрім того, вогонь «розгулявся» практично під лінією електропередач.
«Горів молодий ліс і сухі дерева, які раніше зрізали працівники обленерго. Лісник викликав пожежну машину із Цуманського лісгоспу, а потім мене», - розповів Дернівський сільський голова Олександр Гуч.
Зрештою, на виклик приїхало дві машини рятувальників, однак до цього часу пожежу вдалося локалізувати власними силами.
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Пожежа трапилася 13 вересня після обіду.
Цьогоріч влітку на цій ділянці чистили просіку та не забрали зрізаного гілля. Саме там і трапилося загоряння, яке перекинулося на молодий ліс поблизу.
Окрім того, вогонь «розгулявся» практично під лінією електропередач.
«Горів молодий ліс і сухі дерева, які раніше зрізали працівники обленерго. Лісник викликав пожежну машину із Цуманського лісгоспу, а потім мене», - розповів Дернівський сільський голова Олександр Гуч.
Зрештою, на виклик приїхало дві машини рятувальників, однак до цього часу пожежу вдалося локалізувати власними силами.
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