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Поблизу волинського села горів молодий ліс. ВІДЕО

Поблизу волинського села горів молодий ліс. ВІДЕО
Поблизу села Дерно Ківерцівського району загорілося сухе гілля, вогонь з якого перекинувся на самосіви сосни.

Пожежа трапилася 13 вересня після обіду.

Цьогоріч влітку на цій ділянці чистили просіку та не забрали зрізаного гілля. Саме там і трапилося загоряння, яке перекинулося на молодий ліс поблизу.





Окрім того, вогонь «розгулявся» практично під лінією електропередач.



«Горів молодий ліс і сухі дерева, які раніше зрізали працівники обленерго. Лісник викликав пожежну машину із Цуманського лісгоспу, а потім мене», - розповів Дернівський сільський голова Олександр Гуч.

Зрештою, на виклик приїхало дві машини рятувальників, однак до цього часу пожежу вдалося локалізувати власними силами.


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Теги: пожежа, Волинь
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