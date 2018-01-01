На Волині з’явився на світ унікальний білосніжний павич. ВІДЕО
Сьогодні, 06:30
На міні-фермі ківерчанина Миколи Музичука, який утримує десятки видів екзотичних птахів, вилупився павич-альбінос.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь.
«Почав зтого, що почав розводити декоративних курей… Потім захоплення переросло у голуби. І от, з роками, а цим вже більш конкретно, більш серйозно я займаюся років з десять, воно поросло в те, що вже сьогодні я маю і павичів, і фазанів, і кури та індики і все, що тільки можна утримувати», - розповів чоловік.
Сусідка Наталя Котельчук захоплюється птахами сусіда - милується ними, навіть коли працює на городі.
«Коля у нас пташник, справжній пташник», - додає жінка.
Два тижні тому у павичів з’явилося потомство, один із малюків виявився особливим – білого кольору. Маленький павич-альбінос, як і інші малюки, потребує особливого догляду. Тож Микола Музичук облаштував для них спеціальне освітлення.
Чоловік розповідає, що пишається й іншими птахами колекції. Так, на його міні-птахофермі є і фазан золотий, і фазан срібний, і кури кохінхіни та араукани, мускусні качки і голуби. Голубів у птахівника надзвичайно багато порід, які маюь цікаві особливості - надуті міхурі, пишні хвости тощо.
Музичук запевняє, що спілкування із птахами допомагає йому позбутися стресу та втоми. Щодня кілька годин чоловік витрачає на те, аби погодувати пташок та поприбрати у клітках. Годує своїх пенатих він гарбузами, обходжувати госпоодартсво допомагає дружина, а у вихідні і онуки. Чоловік зауважує, що є проблема із тим, що немає ветеринарів, які спеціалізуються на птахах.
«Знаєте, скільки пропало в мене таких дорогих павичів», - зітхає чоловік.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь.
«Почав зтого, що почав розводити декоративних курей… Потім захоплення переросло у голуби. І от, з роками, а цим вже більш конкретно, більш серйозно я займаюся років з десять, воно поросло в те, що вже сьогодні я маю і павичів, і фазанів, і кури та індики і все, що тільки можна утримувати», - розповів чоловік.
Сусідка Наталя Котельчук захоплюється птахами сусіда - милується ними, навіть коли працює на городі.
«Коля у нас пташник, справжній пташник», - додає жінка.
Два тижні тому у павичів з’явилося потомство, один із малюків виявився особливим – білого кольору. Маленький павич-альбінос, як і інші малюки, потребує особливого догляду. Тож Микола Музичук облаштував для них спеціальне освітлення.
Чоловік розповідає, що пишається й іншими птахами колекції. Так, на його міні-птахофермі є і фазан золотий, і фазан срібний, і кури кохінхіни та араукани, мускусні качки і голуби. Голубів у птахівника надзвичайно багато порід, які маюь цікаві особливості - надуті міхурі, пишні хвости тощо.
Музичук запевняє, що спілкування із птахами допомагає йому позбутися стресу та втоми. Щодня кілька годин чоловік витрачає на те, аби погодувати пташок та поприбрати у клітках. Годує своїх пенатих він гарбузами, обходжувати госпоодартсво допомагає дружина, а у вихідні і онуки. Чоловік зауважує, що є проблема із тим, що немає ветеринарів, які спеціалізуються на птахах.
«Знаєте, скільки пропало в мене таких дорогих павичів», - зітхає чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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