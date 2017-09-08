Отруєння волинян на Рівненщині: деталі інциденту
Сьогодні, 11:25
12 серпня на весіллі у готельно-ресторанному комплексі «Айвенго», що у Рівненській області, масово потруїлися люди. Серед них були й мешканці Волині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
За словами медиків, загалом на весіллі на Рівненщині постраждали 23 людей, серед них - 6 волинян.
Усі вони - мешканці Луцька та Ківерець. Наразі стан хворих задовільний.
Причина масового отруєння на весіллі в "Айвенго" поки невідома.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
За словами медиків, загалом на весіллі на Рівненщині постраждали 23 людей, серед них - 6 волинян.
Усі вони - мешканці Луцька та Ківерець. Наразі стан хворих задовільний.
Причина масового отруєння на весіллі в "Айвенго" поки невідома.
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