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Отруєння волинян на Рівненщині: деталі інциденту

Отруєння волинян на Рівненщині: деталі інциденту
12 серпня на весіллі у готельно-ресторанному комплексі «Айвенго», що у Рівненській області, масово потруїлися люди. Серед них були й мешканці Волині.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

За словами медиків, загалом на весіллі на Рівненщині постраждали 23 людей, серед них - 6 волинян.

Усі вони - мешканці Луцька та Ківерець. Наразі стан хворих задовільний.

Причина масового отруєння на весіллі в "Айвенго" поки невідома.



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Теги: отруєння, Рівненщина, Айвенго
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