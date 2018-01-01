На волинських дорогах хочуть встановити 20 відеокамер





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Служба автомобільних доріг у Волинській області у перспективі хоче облаштувати відеокамери на автошляхах: Київ-Ковель-Ягодин, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, Львів-Радехів-Луцьк, Устилуг-Луцьк-Рівне, Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ та Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква.



Окрім камер, потрібно буде встановити телевізори для трансляції картинки у пункті спостереження, комп'ютерний сервер, герметичні антивандальні бокси тощо.



Загалом на волинських дорогах з'явиться 20 відеокамер. На їх встановлення та влаштування систем моніторингу витратять 365 113 гривень.



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