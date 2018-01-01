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На волинських дорогах хочуть встановити 20 відеокамер

На волинських дорогах хочуть встановити 20 відеокамер
На Волині на шести дорогах загального користування державного значення планують встановити відеокамери.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Служба автомобільних доріг у Волинській області у перспективі хоче облаштувати відеокамери на автошляхах: Київ-Ковель-Ягодин, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, Львів-Радехів-Луцьк, Устилуг-Луцьк-Рівне, Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ та Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква.

Окрім камер, потрібно буде встановити телевізори для трансляції картинки у пункті спостереження, комп'ютерний сервер, герметичні антивандальні бокси тощо.

Загалом на волинських дорогах з'явиться 20 відеокамер. На їх встановлення та влаштування систем моніторингу витратять 365 113 гривень.

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Теги: камери, дороги, Волинь
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