Поблизу Луцька збили пішохода: він у реанімації

На автомобільній дорозі Луцьк-Боратин у селі Рованці збили пішохода.Аварія трапилася у понеділок, 17 вересня, близько 21:00.Як розповілиу поліції, 59-річний мешканець села Забороль за кермом вантажного автомобіля збив 32-річного пішохода.Постраждалий - мешканець Маневицького району. Чоловіка госпіталізували у відділення реанімації.За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.