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У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО

У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
У Луцьку прощаються з воїном 51-ї бригади Юрієм Лавренчуком.

Нагадаємо, Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом. Його ідентифікували за ДНК.

Вранці 18 вересня тіло загиблого Героя доставили до батьківської хати в село Старосілля для прощання.

Опісля останки воїна доправили в Луцьк. Труарний кортеж приїхав на Театральний майдан міста під пісню "Плине кача".

Панахиду за полеглим бійцем провели у центрі міста.

Десятки учасників АТО, небайдужі лучани та представники влади прийшли на Театральний майдан, аби попрощатися з Юрієм Лавренчуком. Присутні не стримували сліз та принесли оберемки квітів у знак шани.

Тіло Юрія Лавренчука перепоховають на міському кладовищі в селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.

У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО

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Теги: Юрій Лавренчук, АТО, похорони
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