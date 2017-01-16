У Луцьку прощаються із загиблим у Іловайському котлі воїном. ФОТО
Сьогодні, 12:03
У Луцьку прощаються з воїном 51-ї бригади Юрієм Лавренчуком.
Нагадаємо, Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом. Його ідентифікували за ДНК.
Вранці 18 вересня тіло загиблого Героя доставили до батьківської хати в село Старосілля для прощання.
Опісля останки воїна доправили в Луцьк. Труарний кортеж приїхав на Театральний майдан міста під пісню "Плине кача".
Панахиду за полеглим бійцем провели у центрі міста.
Десятки учасників АТО, небайдужі лучани та представники влади прийшли на Театральний майдан, аби попрощатися з Юрієм Лавренчуком. Присутні не стримували сліз та принесли оберемки квітів у знак шани.
Тіло Юрія Лавренчука перепоховають на міському кладовищі в селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
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Нагадаємо, Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом. Його ідентифікували за ДНК.
Вранці 18 вересня тіло загиблого Героя доставили до батьківської хати в село Старосілля для прощання.
Опісля останки воїна доправили в Луцьк. Труарний кортеж приїхав на Театральний майдан міста під пісню "Плине кача".
Панахиду за полеглим бійцем провели у центрі міста.
Десятки учасників АТО, небайдужі лучани та представники влади прийшли на Театральний майдан, аби попрощатися з Юрієм Лавренчуком. Присутні не стримували сліз та принесли оберемки квітів у знак шани.
Тіло Юрія Лавренчука перепоховають на міському кладовищі в селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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