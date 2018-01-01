Отруєння родини на Волині: троє дітей та вагітна жінка - у лікарні
Сьогодні, 15:03
Хлопчики із села Боровне Камінь-Каширського району та їхня мама, які вчора, 17 вересня, потрапили до лікарні після отруєння, у задовільному стані - загрози їхньому життю немає.
Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомила головний лікар Камінь-Каширської ЦРЛ Людмила Потягайло.
За словами медиків, у лікарні перебуває мама хлопчиків, яка вагітна, та діти віком 2 та 4 роки. Нині їх стан задовільний.
«Станом на зараз загрози життю немає», - додала Приймачук.
Дітей та маму вчора ввечері доставили до лікарні із симптомами отруєння, зокрема, у них була сильна діарея та рвота. Лікарі взялися допомагати постраждалим та виконали усі процедури згідно із протоколом. Потягайло додала, що діти та мама перебуватимуть у лікарні до покращення стану.
Ще одну дитину із села Рованці доставили до Волинської обласної інфекційної лікарні. За словами Потягайло, стан хлопчика не був важким, та дитину перевели, оскільки батьки живуть поблизу Луцька. Наразі про стан хлопчика невідомо.
Нагадаємо, що вчора до лікарні у Камені-Каширському доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомила головний лікар Камінь-Каширської ЦРЛ Людмила Потягайло.
За словами медиків, у лікарні перебуває мама хлопчиків, яка вагітна, та діти віком 2 та 4 роки. Нині їх стан задовільний.
«Станом на зараз загрози життю немає», - додала Приймачук.
Дітей та маму вчора ввечері доставили до лікарні із симптомами отруєння, зокрема, у них була сильна діарея та рвота. Лікарі взялися допомагати постраждалим та виконали усі процедури згідно із протоколом. Потягайло додала, що діти та мама перебуватимуть у лікарні до покращення стану.
Ще одну дитину із села Рованці доставили до Волинської обласної інфекційної лікарні. За словами Потягайло, стан хлопчика не був важким, та дитину перевели, оскільки батьки живуть поблизу Луцька. Наразі про стан хлопчика невідомо.
Нагадаємо, що вчора до лікарні у Камені-Каширському доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер.
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