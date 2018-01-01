Повідомили, на скільки вистачить грошей для луцьких освітян
Сьогодні, 11:54
Коштів на сплату заробітної плати для працівників галузі освіти Луцька наразі вистачає до кінця вересня.
Про це стало відомо 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступниця директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що коштів на вересневі виплати у бюджеті вистачить. Однак у жовтні вже треба буде думати, де взяти кошти та проводити перерахунки.
Водночас повідомили, що наразі розглядають питання щодо отримання дотаційних коштів для освітян із держбюджету, і подібна ситуація й у інших містах – всі «чекають» на бюджетні кошти. У разі, ж якщо їх виділення «зависне», гроші для освітян шукатимуть серед перевиконання. Наразі ж питання освітніх коштів домовилися обговорити під час засідання «бюджети» на наступному тижні.
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Про це стало відомо 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступниця директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що коштів на вересневі виплати у бюджеті вистачить. Однак у жовтні вже треба буде думати, де взяти кошти та проводити перерахунки.
Водночас повідомили, що наразі розглядають питання щодо отримання дотаційних коштів для освітян із держбюджету, і подібна ситуація й у інших містах – всі «чекають» на бюджетні кошти. У разі, ж якщо їх виділення «зависне», гроші для освітян шукатимуть серед перевиконання. Наразі ж питання освітніх коштів домовилися обговорити під час засідання «бюджети» на наступному тижні.
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