Повідомили, на скільки вистачить грошей для луцьких освітян





Про це стало відомо 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Заступниця директора департаменту фінансів та бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що коштів на вересневі



Водночас повідомили, що наразі розглядають питання щодо отримання дотаційних коштів для освітян із держбюджету, і подібна ситуація й у інших містах – всі «чекають» на бюджетні кошти. У разі, ж якщо їх виділення «зависне», гроші для освітян шукатимуть серед перевиконання. Наразі ж питання освітніх коштів домовилися обговорити під час засідання «бюджети» на наступному тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коштів на сплату заробітної плати для працівників галузі освіти Луцька наразі вистачає до кінця вересня.Про це стало відомо 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Заступниця директора департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що коштів на вересневі виплати у бюджеті вистачить . Однак у жовтні вже треба буде думати, де взяти кошти та проводити перерахунки.Водночас повідомили, що наразі розглядають питання щодо отримання дотаційних коштів для освітян із держбюджету, і подібна ситуація й у інших містах – всі «чекають» на бюджетні кошти. У разі, ж якщо їх виділення «зависне», гроші для освітян шукатимуть серед перевиконання. Наразі ж питання освітніх коштів домовилися обговорити під час засідання «бюджети» на наступному тижні.

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