Луцький транспорт планують перевести на безготівкові розрахунки





Про це стало відомо 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що 17 січня прийняли зміни до закону до про транспорт – основна суть змін у тому, що в громадському електротранспорті та автобусах мають ввести безготівковий розрахунок.



Тож у Луцьку в транспорті загального користування у тролейбусах та автобусах незалежно від форми власності мають впровадити безготівковий розрахунок.



«Впровадження даної системи покладається на органи місцевої влади. Ми збирали перевізників, у нас їх 8 у місті, вони не заперечують щодо впровадження цієї системи», - наголосив Степанов. За його словами, у Луцьку діють правила користування транспортом, там прописані і транспортні картки і валідатори. Щодо впровадження системи, то вона коштуватиме дорого – так, один «підходящий» валідатор коштує тисячу євро, а на один тролейбус треба 2 валідатори та один на кожен автобус. Окрім того, треба купувати програмне забезпечення, комп’ютерне обладнання, картки тощо, тож система обійдеться у щонайменше 65 млн грн.



Кошти на встановлення системи можна брати із місцевого бюджету, із залученням оператора та перевізників. Водночас закуповувати обладнання було б доцільно разом, аби синхронізувати систему.



«Воно дозволить вивести кошти із транспортного засобу. Якщо, наприклад, приїхала людина із іншого міста чи села, можна розрахуватися готівкою, але водій маю провести цю сплату через електронну картку і валідатор, та видати квиток», - додав Степанов.



«Ми пропонуємо перевести весь комунальний та громадський транспорт», - наголосив Степанов.

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