вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький транспорт планують перевести на безготівкові розрахунки

Луцький транспорт планують перевести на безготівкові розрахунки
У Луцьку автобуси та електротранспорт мають перевести на безготівковий розрахунок, однак встановлення системи карток та валідаторів на транспорті за найскромнішими розрахунками обійдеться у 65 млн грн.

Про це стало відомо 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що 17 січня прийняли зміни до закону до про транспорт – основна суть змін у тому, що в громадському електротранспорті та автобусах мають ввести безготівковий розрахунок.

Тож у Луцьку в транспорті загального користування у тролейбусах та автобусах незалежно від форми власності мають впровадити безготівковий розрахунок.

«Впровадження даної системи покладається на органи місцевої влади. Ми збирали перевізників, у нас їх 8 у місті, вони не заперечують щодо впровадження цієї системи», - наголосив Степанов. За його словами, у Луцьку діють правила користування транспортом, там прописані і транспортні картки і валідатори. Щодо впровадження системи, то вона коштуватиме дорого – так, один «підходящий» валідатор коштує тисячу євро, а на один тролейбус треба 2 валідатори та один на кожен автобус. Окрім того, треба купувати програмне забезпечення, комп’ютерне обладнання, картки тощо, тож система обійдеться у щонайменше 65 млн грн.

Кошти на встановлення системи можна брати із місцевого бюджету, із залученням оператора та перевізників. Водночас закуповувати обладнання було б доцільно разом, аби синхронізувати систему.

«Воно дозволить вивести кошти із транспортного засобу. Якщо, наприклад, приїхала людина із іншого міста чи села, можна розрахуватися готівкою, але водій маю провести цю сплату через електронну картку і валідатор, та видати квиток», - додав Степанов.

«Ми пропонуємо перевести весь комунальний та громадський транспорт», - наголосив Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, картка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьких машрутчиків не карають за вимкнені GPS
Сьогодні, 12:22
Члени луцького виконкому посперечалися через медовуху
Сьогодні, 12:16
Луцький транспорт планують перевести на безготівкові розрахунки
Сьогодні, 12:15
«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж
Сьогодні, 12:11
У школі Дніпра першокласник випав з вікна
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків» Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»
Сьогодні, 12:38
Луцьких машрутчиків не карають за вимкнені GPS Луцьких машрутчиків не карають за вимкнені GPS
Сьогодні, 12:22
У Луцьку нарікають на маршрутку №21 У Луцьку нарікають на маршрутку №21
18 вересень, 13:27
Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО Луцьку міську раду пікетують дачники. ФОТО
17 вересень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять розібратися з перевізником, який «здер» 5 гривень з учнів
Сьогодні, 12:54
 0
У Луцьку розберуться з перевізником, який «дере» з дітей повну вартість проїзду
Сьогодні, 12:53
 0
На Волині п'яний чоловік посеред вулиці викрав автовишку
Сьогодні, 12:44
 0
Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»
Сьогодні, 12:38
 0
У Луцьку демонтують парник
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8