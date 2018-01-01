Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС

Голова Волинської ОДАповідомив, що просив прем’єр-міністра Українизмінити позиції волинян в ООС з передових.Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради. На потреби волинських воїнів хочуть виділити 800 тисяч гривень.«Так трапилося, що наші підрозділі знаходяться у найгарячіших точках. Я просив прем’єра, щоб він поговорив з міністром оборони, аби переставити наші позиції. Майже щотижнево до нас когось привозять…», - зауважив він.