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Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС

Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС
Голова Волинської ОДА Олександр Саченко повідомив, що просив прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана змінити позиції волинян в ООС з передових.

Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.

За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради. На потреби волинських воїнів хочуть виділити 800 тисяч гривень.

«Так трапилося, що наші підрозділі знаходяться у найгарячіших точках. Я просив прем’єра, щоб він поговорив з міністром оборони, аби переставити наші позиції. Майже щотижнево до нас когось привозять…», - зауважив він.

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Теги: передова, ООС, Олександр Савченко, Волинь
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