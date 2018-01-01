Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС
Сьогодні, 10:17
Голова Волинської ОДА Олександр Саченко повідомив, що просив прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана змінити позиції волинян в ООС з передових.
Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.
За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради. На потреби волинських воїнів хочуть виділити 800 тисяч гривень.
«Так трапилося, що наші підрозділі знаходяться у найгарячіших точках. Я просив прем’єра, щоб він поговорив з міністром оборони, аби переставити наші позиції. Майже щотижнево до нас когось привозять…», - зауважив він.
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Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.
За словами Олександра Савченка, 26 вересня відбудеться 21 сесія обласної ради. На потреби волинських воїнів хочуть виділити 800 тисяч гривень.
«Так трапилося, що наші підрозділі знаходяться у найгарячіших точках. Я просив прем’єра, щоб він поговорив з міністром оборони, аби переставити наші позиції. Майже щотижнево до нас когось привозять…», - зауважив він.
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