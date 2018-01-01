«Попи починають диктувати сепаратистські настрої», - голова Волинської ОДА

Голова Волинської ОДАдоручив розробити методичку щодо роз'яснення позиції керівництва держави з питання очікування томосу Українській церкві.Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.Зі слів Олександра Савченка, на Волині зберуть представників усіх конфесій, аби пояснити необхідність томосу.«Нещодавноі настроїв усе село проти влади. У часи демократії тяжче щось з ним зробити. Це вже не перший факт. У нас непоміченою пройшла хода у Почаївську лавру, де на майках було написано: «Готуйтеся до бою». Це ж попи роздають вірянам такі майки і починають диктувати сепаратистські настрої», - наголосив він.Очільник Волині обурився, що жодна адміністрація не відреагувала на ці факти, однак Волинська ОДА звернулася до СБУ, аби розібратися з цим питанням.«Поки на загал немає ніяких результатів. Це треба розвивати. Я зберу владик всіх напрямків і будемо говорити на цю тему, бо ми так втратимо половину населення. Вони скоро почнуть у червоних краватках ходити тут, особливо бабусі», - додав Савченко.