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«Попи починають диктувати сепаратистські настрої», - голова Волинської ОДА

«Попи починають диктувати сепаратистські настрої», - голова Волинської ОДА
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко доручив розробити методичку щодо роз'яснення позиції керівництва держави з питання очікування томосу Українській церкві.

Про це йшлося у четвер, 20 вересня, під час наради в ОДА.

Зі слів Олександра Савченка, на Волині зберуть представників усіх конфесій, аби пояснити необхідність томосу.

«Нещодавно у селі Озеро священик УПЦ МП не захотів відспівувати дівчинку і настроїв усе село проти влади. У часи демократії тяжче щось з ним зробити. Це вже не перший факт. У нас непоміченою пройшла хода у Почаївську лавру, де на майках було написано: «Готуйтеся до бою». Це ж попи роздають вірянам такі майки і починають диктувати сепаратистські настрої», - наголосив він.

Очільник Волині обурився, що жодна адміністрація не відреагувала на ці факти, однак Волинська ОДА звернулася до СБУ, аби розібратися з цим питанням.

«Поки на загал немає ніяких результатів. Це треба розвивати. Я зберу владик всіх напрямків і будемо говорити на цю тему, бо ми так втратимо половину населення. Вони скоро почнуть у червоних краватках ходити тут, особливо бабусі», - додав Савченко.

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Теги: церква, томос, автокефалія, Савченко
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Коментарі 1
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ПІідтримую!!!!!!!!!
Така міцна позиція і таке тверде Слово необхідні були ще десятиліття тому






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