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Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
У Луцькому клінічному пологовому будинку дев'ятьом породіллям напередодні виписки вручили перші на Волині пакунки маляти. Волинь – сьома область, яка отримала бейбі-бокси.

Вручив бейбі-бокси 20 вересня голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Пакунок немовляти складається з найнеобхіднішого для немовляти на першому місяці життя. Вага бейбі-бокса – 14 кілограмів, навіть саму коробку можна використовувати як переносне ліжечко у перший місяць життя малюка – вона виготовлена із цупкого картону, всередині лежить матрац.

Усього в пакунку 30 товарів – підгузки, засоби для догляду за новонародженими, пелюшки, термометри для тіла та води, бавовняні шапочки, кілька боді, повзунки, комбінезончик, ковдра, прокладка для лактації рушник, іграшка-брязкальце тощо.
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

Перший на Волині бейбі-бокс вручили лучанці Світлані Хомицькій, яка нещодавно стала мамою малюка вагою 2,960 кг.
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

Олександр Савченко привітав матусь із поповненням у родині та побажав усім міцного здоров’я.

«Це невеличка приємність для вас, підмога на перший час. Ми довго очікували на ці пакунки немовляти, і ось нарешті вони приїхали. Ви перші на Волині, хто їх отримає», - зауважив Савченко. За словами посадовця, сьогодні-завтра в область надійде майже 400 пакунків. Протягом вересня на Волині народили діток 399 жінок, тож зовсім скоро пакунки доставлять додому тим, хто встиг виписатися.
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

Породіллі подякували за подарунки, а також висловили невеличке прохання – аби у пологовому був запас пакунків немовляти для матусь, які народжують швидше запланованого терміну.

«Буває, що жінка народжує на тиждень раніше, і нічого немає біля себе. Якщо можна, щоб вони були в запасі», - зауважили молоді матусі.
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

Голова ОДА запевнив, що це лише перша партія, тож надалі проблем із бейбі-боксами не буде і це питання можна буде вирішити. За словами очільника департаменту соціального захисту ОДА Оксана Гобод додала, що є деякі нюанси.

«Як зауважили мами, на Волині часто народжуються богатирі, а розрахунки ідуть на середньостатистичну дитину. Тому окремим мамам, можливо, ці памперси не підійдуть, але, я думаю, вони знайдуть вихід», - зауважила вона.

Породілля Тетяна Лазарук зауважила, що приємно, що родина отримала такий пакунок, адже речі згодяться для малюка.

«Це суттєве поповнення для сім’ї, вже якісь необхідні речі є, запаси підгузків, серветок - це все згодиться. Можливо, не все буде використане, бо дитинка підростає, але дякуємо державі, що виділила», - розповіла Лазарук.
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

Відтак, після коротких урочистостей матусі разом із малятами вирушили до своїх родин, які чекали на їхню виписку із лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на Волинь бейбі-бокси приїдуть наприкінці вересня та розповіли про те, що буде всередині.
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

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Теги: пакунок маляти, бейбі-бокс, породілля
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