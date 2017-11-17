Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО

У Луцькому клінічному пологовому будинку дев'ятьом породіллям напередодні виписки вручили перші на Волині пакунки маляти. Волинь –, яка отримала бейбі-бокси.Вручив бейбі-бокси 20 вересня голова Волинської обласної державної адміністраціїПакунок немовляти складається з найнеобхіднішого для немовляти на першому місяці життя. Вага бейбі-бокса – 14 кілограмів, навіть саму коробку можна використовувати як переносне ліжечко у перший місяць життя малюка – вона виготовлена із цупкого картону, всередині лежить матрац.Усього в пакунку 30 товарів – підгузки, засоби для догляду за новонародженими, пелюшки, термометри для тіла та води, бавовняні шапочки, кілька боді, повзунки, комбінезончик, ковдра, прокладка для лактації рушник, іграшка-брязкальце тощо.Перший на Волині бейбі-бокс вручили лучанці, яка нещодавно стала мамою малюка вагою 2,960 кг.Олександр Савченко привітав матусь із поповненням у родині та побажав усім міцного здоров’я.«Це невеличка приємність для вас, підмога на перший час. Ми довго очікували на ці пакунки немовляти, і ось нарешті вони приїхали. Ви перші на Волині, хто їх отримає», - зауважив Савченко. За словами посадовця, сьогодні-завтра в область надійде майже 400 пакунків. Протягом вересня на Волині народили діток 399 жінок, тож зовсім скоро пакунки доставлять додому тим, хто встиг виписатися.Породіллі подякували за подарунки, а також висловили невеличке прохання – аби у пологовому був запас пакунків немовляти для матусь, які народжують швидше запланованого терміну.«Буває, що жінка народжує на тиждень раніше, і нічого немає біля себе. Якщо можна, щоб вони були в запасі», - зауважили молоді матусі.Голова ОДА запевнив, що це лише перша партія, тож надалі проблем із бейбі-боксами не буде і це питання можна буде вирішити. За словами очільника департаменту соціального захисту ОДАдодала, що є деякі нюанси.«Як зауважили мами, на Волині часто народжуються богатирі, а розрахунки ідуть на середньостатистичну дитину. Тому окремим мамам, можливо, ці памперси не підійдуть, але, я думаю, вони знайдуть вихід», - зауважила вона.Породіллязауважила, що приємно, що родина отримала такий пакунок, адже речі згодяться для малюка.«Це суттєве поповнення для сім’ї, вже якісь необхідні речі є, запаси підгузків, серветок - це все згодиться. Можливо, не все буде використане, бо дитинка підростає, але дякуємо державі, що виділила», - розповіла Лазарук.Відтак, після коротких урочистостей матусі разом із малятами вирушили до своїх родин, які чекали на їхню виписку із лікарні.Нагадаємо, раніше повідомляли, що на Волинь бейбі-бокси приїдутьта розповіли про те, що