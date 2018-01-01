Після встановлення теплових пунктів луцькі будинки зможуть економити

250 індивідуальних теплових пунктів встановлять у житлових будинках Луцька, переважно у 33-му і 40-му районах, протягом двох міжопалювальних сезонів.На реалізацію цього проекту вдалося залучити кошти Європейського банку реконструкцій та розвитку, - повідомив у соцмережах заступник луцького мера19 вересня відбувся перший етап тендеру для визначення переможця, який забезпечить встановлення ІТП. Участь у тендері взяли шість підприємств, серед яких одне українське, решта – європейські.Досвід експлуатації індивідуальних теплових пунктів (ІТП) доводить, що у багатоповерхових будинках, де регулювання було відсутнє, після встановлення ІТП загальне зниження споживання тепла становить від 15% до 73%.Індивідуальні теплові пункти дозволяють економічно і, головне, раціонально використовувати енергоресурси.Серед переваг ІТП – можливість регулювання опалення, посилення його в холодну пору і послаблення при потеплінні, забезпечення гарячого водопостачання, облік тепла, облік спожитої водопровідної води, централізована передача даних (опція).