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Після встановлення теплових пунктів луцькі будинки зможуть економити

Після встановлення теплових пунктів луцькі будинки зможуть економити
250 індивідуальних теплових пунктів встановлять у житлових будинках Луцька, переважно у 33-му і 40-му районах, протягом двох міжопалювальних сезонів.

На реалізацію цього проекту вдалося залучити кошти Європейського банку реконструкцій та розвитку, - повідомив у соцмережах заступник луцького мера Григорій Недопад.

19 вересня відбувся перший етап тендеру для визначення переможця, який забезпечить встановлення ІТП. Участь у тендері взяли шість підприємств, серед яких одне українське, решта – європейські.

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Досвід експлуатації індивідуальних теплових пунктів (ІТП) доводить, що у багатоповерхових будинках, де регулювання було відсутнє, після встановлення ІТП загальне зниження споживання тепла становить від 15% до 73%.

Індивідуальні теплові пункти дозволяють економічно і, головне, раціонально використовувати енергоресурси.

Серед переваг ІТП – можливість регулювання опалення, посилення його в холодну пору і послаблення при потеплінні, забезпечення гарячого водопостачання, облік тепла, облік спожитої водопровідної води, централізована передача даних (опція).

Після встановлення теплових пунктів луцькі будинки зможуть економити
Після встановлення теплових пунктів луцькі будинки зможуть економити

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Теги: економія, енергоощанність
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