Після встановлення теплових пунктів луцькі будинки зможуть економити
Сьогодні, 17:31
250 індивідуальних теплових пунктів встановлять у житлових будинках Луцька, переважно у 33-му і 40-му районах, протягом двох міжопалювальних сезонів.
На реалізацію цього проекту вдалося залучити кошти Європейського банку реконструкцій та розвитку, - повідомив у соцмережах заступник луцького мера Григорій Недопад.
19 вересня відбувся перший етап тендеру для визначення переможця, який забезпечить встановлення ІТП. Участь у тендері взяли шість підприємств, серед яких одне українське, решта – європейські.
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Досвід експлуатації індивідуальних теплових пунктів (ІТП) доводить, що у багатоповерхових будинках, де регулювання було відсутнє, після встановлення ІТП загальне зниження споживання тепла становить від 15% до 73%.
Індивідуальні теплові пункти дозволяють економічно і, головне, раціонально використовувати енергоресурси.
Серед переваг ІТП – можливість регулювання опалення, посилення його в холодну пору і послаблення при потеплінні, забезпечення гарячого водопостачання, облік тепла, облік спожитої водопровідної води, централізована передача даних (опція).
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На реалізацію цього проекту вдалося залучити кошти Європейського банку реконструкцій та розвитку, - повідомив у соцмережах заступник луцького мера Григорій Недопад.
19 вересня відбувся перший етап тендеру для визначення переможця, який забезпечить встановлення ІТП. Участь у тендері взяли шість підприємств, серед яких одне українське, решта – європейські.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани будуть платити менше за тепло лише після завершення опалювального сезону
Досвід експлуатації індивідуальних теплових пунктів (ІТП) доводить, що у багатоповерхових будинках, де регулювання було відсутнє, після встановлення ІТП загальне зниження споживання тепла становить від 15% до 73%.
Індивідуальні теплові пункти дозволяють економічно і, головне, раціонально використовувати енергоресурси.
Серед переваг ІТП – можливість регулювання опалення, посилення його в холодну пору і послаблення при потеплінні, забезпечення гарячого водопостачання, облік тепла, облік спожитої водопровідної води, централізована передача даних (опція).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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