Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні





Про це повідомили у спільноті "Боратинська об'єднана громада".



Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні провели аналіз показників фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ).



У третій класифікаційній групі (ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів) із 232 громад Боратинська громада посіла перше місце в Україні.



Зазначимо, що у ТОП-15, крім Боратинської громади, ввійшли ще дві волинські громади - Княгининівська (11 місце) та Заборольська (14 місце).





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