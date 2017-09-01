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Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні

Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні
Боратинська об'єднана громада стала першою в Україна за показниками фінансової діяльності ОТГ.

Про це повідомили у спільноті "Боратинська об'єднана громада".

Експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні провели аналіз показників фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

У третій класифікаційній групі (ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів) із 232 громад Боратинська громада посіла перше місце в Україні.

Зазначимо, що у ТОП-15, крім Боратинської громади, ввійшли ще дві волинські громади - Княгининівська (11 місце) та Заборольська (14 місце).

Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні

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Теги: ОТГ, громади, гроші, децентралізація
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