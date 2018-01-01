У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО





За словами водіїв, пішохід різко вибіг на перехід, і вони не встигли вчасно загальмувати.



Так, попереду загальмував легковик Volkswagen, у нього в'їхала вантажівка Iveco, а її протаранив КаМАЗ.



На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав.



В автівок - незначні механічні ушкодження. На місці працює екіпаж патрульної поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія за участю трьох автівок та пішохода.За словами водіїв, пішохід різко вибіг на перехід, і вони не встигли вчасно загальмувати.Так, попереду загальмував легковик Volkswagen, у нього в'їхала вантажівка Iveco, а її протаранив КаМАЗ.На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав.В автівок - незначні механічні ушкодження. На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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