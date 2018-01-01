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У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія за участю трьох автівок та пішохода.

За словами водіїв, пішохід різко вибіг на перехід, і вони не встигли вчасно загальмувати.

Так, попереду загальмував легковик Volkswagen, у нього в'їхала вантажівка Iveco, а її протаранив КаМАЗ.

На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав.

В автівок - незначні механічні ушкодження. На місці працює екіпаж патрульної поліції.

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО


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Теги: аварія, ДТП
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Коментарі 1
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