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Суд вкотре не дозволив «Волиньприродресурсу» видобувати бурштин на Маневиччині

Суд вкотре не дозволив «Волиньприродресурсу» видобувати бурштин на Маневиччині
Днями Рівненський апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу комунального підприємства «Волиньприродресурс» та залишив без змін ухвалу господарського суду Волинської області від 12 червня цього року, якою підприємству заборонили видобувати бурштин на земельній ділянці в селі Галузія Маневицького району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив керівник юридичного управління Волинської ОДА Віталій Потапенко.

Суд апеляційної інстанції зважив на позицію Маневицької місцевої прокуратури та Волинської облдержадміністрації, тож «Волиньприродресурсу» вкотре заборонили вчиняти дії, пов'язані з проведенням геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт на земельній ділянці площею понад 8 га в селі Галузія Маневицького району.

Як повідомляли раніше, Маневицька місцева прокуратура судилася щодо визнання недійсними рішення сільської ради та угоди про тимчасове користування комунальним підприємством земельною ділянкою для проведення геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт.

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Теги: Волиньприродресурс, суд, Галузія
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