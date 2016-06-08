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Виїжджають за кордон: у Луцьку не вистачає вихователів у дитсадках

Виїжджають за кордон: у Луцьку не вистачає вихователів у дитсадках
У луцьких дитсадках не вистачає 15 педагогів.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що загалом у місті не вистачає 15 вихователів, адже багато педагогів виїжджають за кордон у пошуках кращої долі.

«Вирішуємо цю проблему, запрошуємо до співпраці у університет і педагогічний коледж. Ми маємо повне право брати людей з освітою бакалавра на роботу. Також ми рекомендували людям, які працюють помічниками вихователів, але не мають відповідної фахової освіти, її отримати», - зауважила Лещенко.

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Теги: діти, садочки, робота
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