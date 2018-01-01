У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник
Сьогодні, 14:05
У Горохові обрали нового керівника районного осередку Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обрали нового керівника. Ним став голова фракції «Солідарність» у Горохівській районній раді Володимир Линчук.
Нового очільника районної «Солідарності» обрали сьогодні, 21 вересня.
У зборах районного осередку Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», де і обрали нового керівника, взяли участь новообраний очільник Волинської обласної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Мирка, його заступник Сергій Григоренко, а також актив партії.
Новопризначений керівник горохівської «Солідарності» Володимир Линчук – приватний підприємець, депутат Горохівської районної ради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», голова фракції «Солідарність» у Горохівській районній раді.
Зауважимо, що деяких кадрових змін зазнали також склад ради Горохівської районної організації партії, а також контрольно-ревізійної комісії.
Так, до складу ради ввійшли: Володимир Линчук, Юрій Круковський та Олександр Пиза. Членами КРК стали: Ольга Дубінська, Олександр Дідик та Юлія Дроган.
«Маємо надію, що Горохівський районний осередок «Солідарності» у новому складі активізує свою роботу та покаже справді високий результат. Сьогодні бажаю кожному членові осередку оптимізму, натхнення та успіхів», – зазначив у вітальному слові очільник президентської партії на Волині Іван Мирка.
Нагадаємо, 14 вересня керівником Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обрали колишнього директора департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації Івана Мирку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нового очільника районної «Солідарності» обрали сьогодні, 21 вересня.
У зборах районного осередку Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», де і обрали нового керівника, взяли участь новообраний очільник Волинської обласної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Мирка, його заступник Сергій Григоренко, а також актив партії.
Новопризначений керівник горохівської «Солідарності» Володимир Линчук – приватний підприємець, депутат Горохівської районної ради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», голова фракції «Солідарність» у Горохівській районній раді.
Зауважимо, що деяких кадрових змін зазнали також склад ради Горохівської районної організації партії, а також контрольно-ревізійної комісії.
Так, до складу ради ввійшли: Володимир Линчук, Юрій Круковський та Олександр Пиза. Членами КРК стали: Ольга Дубінська, Олександр Дідик та Юлія Дроган.
«Маємо надію, що Горохівський районний осередок «Солідарності» у новому складі активізує свою роботу та покаже справді високий результат. Сьогодні бажаю кожному членові осередку оптимізму, натхнення та успіхів», – зазначив у вітальному слові очільник президентської партії на Волині Іван Мирка.
Нагадаємо, 14 вересня керівником Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обрали колишнього директора департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації Івана Мирку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну
Сьогодні, 14:10
У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник
Сьогодні, 14:05
У Києві оголена жінка на трасі «шукала кохання». ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 13:08