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У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник

У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник
У Горохові обрали нового керівника районного осередку Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обрали нового керівника. Ним став голова фракції «Солідарність» у Горохівській районній раді Володимир Линчук.

Нового очільника районної «Солідарності» обрали сьогодні, 21 вересня.

У зборах районного осередку Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», де і обрали нового керівника, взяли участь новообраний очільник Волинської обласної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Мирка, його заступник Сергій Григоренко, а також актив партії.

У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник


Новопризначений керівник горохівської «Солідарності» Володимир Линчук – приватний підприємець, депутат Горохівської районної ради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», голова фракції «Солідарність» у Горохівській районній раді.

Зауважимо, що деяких кадрових змін зазнали також склад ради Горохівської районної організації партії, а також контрольно-ревізійної комісії.

Так, до складу ради ввійшли: Володимир Линчук, Юрій Круковський та Олександр Пиза. Членами КРК стали: Ольга Дубінська, Олександр Дідик та Юлія Дроган.

«Маємо надію, що Горохівський районний осередок «Солідарності» у новому складі активізує свою роботу та покаже справді високий результат. Сьогодні бажаю кожному членові осередку оптимізму, натхнення та успіхів», – зазначив у вітальному слові очільник президентської партії на Волині Іван Мирка.

У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник


Нагадаємо, 14 вересня керівником Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обрали колишнього директора департаменту інфраструктури і туризму Волинської облдержадміністрації Івана Мирку.


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Теги: Володимир Линчук, Солідарність, Горохів
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