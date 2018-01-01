У районному осередку президентської партії на Волині – новий керівник

У Горохові обрали нового керівника районного осередку Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обрали нового керівника. Ним став голова фракції «Солідарність» у Горохівській районній радіНового очільника районної «Солідарності» обрали сьогодні, 21 вересня.У зборах районного осередку Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», де і обрали нового керівника, взяли участь новообраний очільник Волинської обласної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Мирка, його заступник, а також актив партії.Новопризначений керівник горохівської «Солідарності» Володимир Линчук – приватний підприємець, депутат Горохівської районної ради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», голова фракції «Солідарність» у Горохівській районній раді.Зауважимо, що деяких кадрових змін зазнали також склад ради Горохівської районної організації партії, а також контрольно-ревізійної комісії.Так, до складу ради ввійшли: Володимир Линчук,та. Членами КРК стали:та«Маємо надію, що Горохівський районний осередок «Солідарності» у новому складі активізує свою роботу та покаже справді високий результат. Сьогодні бажаю кожному членові осередку оптимізму, натхнення та успіхів», – зазначив у вітальному слові очільник президентської партії на Волині Іван Мирка.Нагадаємо, 14 вересня керівником Волинської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»Волинської облдержадміністрації Івана Мирку.