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У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО

У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
У Луцьку Opel на єврореєстрації збив жінку. Постраждалу госпіталізували.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

ДТП трапилася на вулиці Гордіюк, поблизу «Глобусу».

Зазначають, що жінка переходила дорогу через пішохідний перехід. Її відкинуло на декілька метрів.

Як зазначають очевидці, жінку забрала «швидка».

В Opel перебували чоловік з жінкою та двома дітьми.
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Гордіюк
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