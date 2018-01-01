У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У Луцьку Opel на єврореєстрації збив жінку. Постраждалу госпіталізували.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася на вулиці Гордіюк, поблизу «Глобусу».
Зазначають, що жінка переходила дорогу через пішохідний перехід. Її відкинуло на декілька метрів.
Як зазначають очевидці, жінку забрала «швидка».
В Opel перебували чоловік з жінкою та двома дітьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
ДТП трапилася на вулиці Гордіюк, поблизу «Глобусу».
Зазначають, що жінка переходила дорогу через пішохідний перехід. Її відкинуло на декілька метрів.
Як зазначають очевидці, жінку забрала «швидка».
В Opel перебували чоловік з жінкою та двома дітьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Києві оголена жінка на трасі «шукала кохання». ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У «Супернові» продають останні 2-кімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 13:08
На комісії Луцькради погодили припинення повноважень депутата
Сьогодні, 12:46