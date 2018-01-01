У Луцьку автомобіль збив пішохода: постраждала – у лікарні. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



ДТП трапилася на вулиці Гордіюк, поблизу «Глобусу».



Зазначають, що жінка переходила дорогу через пішохідний перехід. Її відкинуло на декілька метрів.



Як зазначають очевидці, жінку забрала «швидка».



В Opel перебували чоловік з жінкою та двома дітьми.



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