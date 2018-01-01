П'яний волинянин на «ВАЗі» збив людей, двоє – у реанімації

У Ратному автомобіль "ВАЗ" наїхав на трьох пішоходів, які рухалися в попутному напрямку.Ввечері 21 вресня поліцейські затримали 33-річного водія транспортного засобу й розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, - повідомили у прес-службі волинської поліції.ДТП трапилася о 20 годині. Автомобіль «ВАЗ», під керуванням 33-річного жителя райцентру, наїхав на 30-річну мешканку села Броди цього ж району та двох дітей 8 та 5 років.Пішоходи рухалися по узбіччю дороги в попутному напрямку. Внаслідок наїзду жінка та 8-річна дитина отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до відділення реанімації центральної райлікарні.Меншій дитині надали медичну допомогу. Правоохоронці встановили, що водій-правопорушник перебував в стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку статті 208 КПК України.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.