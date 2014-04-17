У Нововолинську – нова очільниця управління освіти
Сьогодні, 18:30
У Нововолинську призначили нову очільницю управління освіти.
Про це повідомили на офіційному сайті нововолинської мерії.
Конкурсна комісія оголосила результати конкурсу на посаду начальника управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради.
З 20 вересня на цю посаду призначена Ольга Лакиш, яка до цього працювала заступником начальника управління освіти, а також виконувала обов’язки керівника даного управління.
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Про це повідомили на офіційному сайті нововолинської мерії.
Конкурсна комісія оголосила результати конкурсу на посаду начальника управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради.
З 20 вересня на цю посаду призначена Ольга Лакиш, яка до цього працювала заступником начальника управління освіти, а також виконувала обов’язки керівника даного управління.
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