У Нововолинську – нова очільниця управління освіти





Про це повідомили на офіційному сайті нововолинської мерії.



Конкурсна комісія оголосила результати конкурсу на посаду начальника управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради.



З 20 вересня на цю посаду призначена Ольга Лакиш, яка до цього працювала заступником начальника управління освіти, а також виконувала обов’язки керівника даного управління.

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