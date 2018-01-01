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Синоптики оголосили штормове попередження на Волині

Синоптики оголосили штормове попередження на Волині
Синоптики попереджають про різку зміну погоди 24 вересня - у перелік областей із небезпечними погодніми умовами потрапила й Волинська область.

Про це йдеться у штормовому попередженні від Укргідрометцентру.

На Волині очікують на сильні пориви вітру до 25-30 м/с, а також сильні дощі - кількість опадів 15-49 мм за 12 годин і менше.

Проте небезпечні погодні умови передають по всій Західній Україні.
Синоптики оголосили штормове попередження на Волині

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Теги: погода, шторм, Волинь
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