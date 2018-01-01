Синоптики оголосили штормове попередження на Волині





Про це йдеться у штормовому попередженні від Укргідрометцентру.



На Волині очікують на сильні пориви вітру до 25-30 м/с, а також сильні дощі - кількість опадів 15-49 мм за 12 годин і менше.



Проте небезпечні погодні умови передають по всій Західній Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попереджають про різку зміну погоди 24 вересня - у перелік областей із небезпечними погодніми умовами потрапила й Волинська область.Про це йдеться у штормовому попередженні від Укргідрометцентру.На Волині очікують на сильні пориви вітру до 25-30 м/с, а також сильні дощі - кількість опадів 15-49 мм за 12 годин і менше.Проте небезпечні погодні умови передають по всій Західній Україні.

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