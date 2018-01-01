Лучанку налякав бійцівський собака без намордника
Сьогодні, 17:53
Лучанка Ірина Данилюк спровокувала дискусію у соцмережі своїмм постом про бійцівського собаку, якого власник вигулював без намордника, а потім взгалі спустив із повідка.
Пост вона написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"Ситуація сьогодні на Кравчука: Іду я собі, нікого не чіпаю, навпроти мене іде хазяїн здоровеного бійцівського пса, який був, вибачте, без намордника. Пускає його перед собою (майже на мене) і кричить: біжи!!!! Люди добрі, ви розум маєте!!!! Думайте головою!!! Це ж агресивна тварина!!!! Мені сьогодні, можна сказати, повезло. Пес побіг собі прямо. Але ж є різні ситуації. Поряд ходять діти....", - написала Данилюк.
Однак коментатори під дописом поділилися на два "табори": одні співчувають жінці, зауважують, що якби на її місці була б дитина, то могла б отримати психлогіну травму. Натомість інша чатина користувачів пише, що агресивність собаки питання відносне, та ті, хто не має чотирилапого, не зрозуміють.
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Пост вона написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.
"Ситуація сьогодні на Кравчука: Іду я собі, нікого не чіпаю, навпроти мене іде хазяїн здоровеного бійцівського пса, який був, вибачте, без намордника. Пускає його перед собою (майже на мене) і кричить: біжи!!!! Люди добрі, ви розум маєте!!!! Думайте головою!!! Це ж агресивна тварина!!!! Мені сьогодні, можна сказати, повезло. Пес побіг собі прямо. Але ж є різні ситуації. Поряд ходять діти....", - написала Данилюк.
Однак коментатори під дописом поділилися на два "табори": одні співчувають жінці, зауважують, що якби на її місці була б дитина, то могла б отримати психлогіну травму. Натомість інша чатина користувачів пише, що агресивність собаки питання відносне, та ті, хто не має чотирилапого, не зрозуміють.
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