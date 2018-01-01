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Спортсменці з Луцька подарували квартиру

Спортсменці з Луцька подарували квартиру
Члену збірної паралімпійської команди України Богдані Конашук виділили однокімнатну квартиру у Луцьку.

Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт зауважив, що до міськради звернувся перший заступник ОДА про надання квартири на Набережній спортсменці Богдані Конашук площею 20,3 «квадрати».

Квартиру придбала обласна рада у «Луцьксантехмонтажу №536».

Богдана Конашук успішно виступила на у складі національної збірної на Паралімпійських іграх 2018, що відбувалися у Південній Кореї.

Зокрема, у жіночій індивідуальній гонці серед стоячих спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату лучанка фінішувала п'ятою.

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Теги: квартира, Луцьк, спортсмен, спорт
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