Спортсменці з Луцька подарували квартиру

Члену збірної паралімпійської команди Українивиділили однокімнатну квартиру у Луцьку.Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.В.о. мера Луцьказауважив, що до міськради звернувся перший заступник ОДА про надання квартири на Набережній спортсменці Богдані Конашук площею 20,3 «квадрати».Квартиру придбала обласна рада у «Луцьксантехмонтажу №536».Богдана Конашук успішно виступила на у складі національної збірної на Паралімпійських іграх 2018, що відбувалися у Південній Кореї.Зокрема, у жіночій індивідуальній гонці серед стоячих спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату лучанка фінішувала п'ятою.