Волинська легкоатлетка здобула «золото» на Чемпіонаті України
Сьогодні, 11:29
У Черкасах на Чемпіонаті України з естафетного бігу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків перемогу здобула волинянка.
Вихованка обласної дитячо-юнацької спортивної школи міста Луцька - Олександра Хомилюк показала чудовий результат в естафетному бігу 4х100 та зуміла вибороти золото.
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Вихованка обласної дитячо-юнацької спортивної школи міста Луцька - Олександра Хомилюк показала чудовий результат в естафетному бігу 4х100 та зуміла вибороти золото.
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