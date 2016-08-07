Волинська легкоатлетка здобула «золото» на Чемпіонаті України





Вихованка обласної дитячо-юнацької спортивної школи міста Луцька - Олександра Хомилюк показала чудовий результат в естафетному бігу 4х100 та зуміла вибороти золото.





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