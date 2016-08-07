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Волинська легкоатлетка здобула «золото» на Чемпіонаті України

Волинська легкоатлетка здобула «золото» на Чемпіонаті України
У Черкасах на Чемпіонаті України з естафетного бігу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків перемогу здобула волинянка.

Вихованка обласної дитячо-юнацької спортивної школи міста Луцька - Олександра Хомилюк показала чудовий результат в естафетному бігу 4х100 та зуміла вибороти золото.


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Теги: спорт, Олександра Хомилюк, золото
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