У Луцьку відновлює роботу Центр допомоги учасникам АТО
Сьогодні, 12:35
Центр, де волинські бійці зможуть отримувати психологічну допомогу від побратимів та психологів, знову працюватиме у Луцьку.
У вівторок, 25 вересня, обласна адміністрація передала центру ключі від приміщення, де проводитимуть реабілітаційні заняття.
Нагадаємо, що Центр допомоги учасникам АТО у Волинській області був відкритий ще у 2015 році. Проте, заснований виключно на волонтерській діяльності, згодом припинив свою роботу.
Наразі Волинська обласна державна адміністрація відреагувала на прохання учасників війни на Сході та передала приміщення на вулиці Привокзальна, 12 у розпорядження центру.
В адміністрації планують, що Центр допомоги учасникам АТО функціонуватиме там доти, поки у місті не збудують Центр реабілітації.
«Ми всі хочемо, щоби питання реабілітації учасників АТО було на належному рівні. Але враховуючи питання бюджету, допомагаємо тим, чим можемо. Проблеми з фінансуванням змушують нас йти іншим шляхом. Сьогодні ми хочемо вдихнути нове життя в те приміщення, яке ще декілька років тому було надане в розпорядження Центру допомоги учасникам АТО. Голова Волинської ОДА Олександр Савченко, на прохання хлопців, повністю передає це приміщення, яке знаходиться в у правлінні обласної державної адміністрації для організації процесів реабілітації учасників АТО», – зазначив заступник начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Віктор Шрамко.
За словами психолога Олени Звєрєвої, до того, як центр допомоги почне працювати, у приміщенні зроблять ремонт. Також важливим є питання персоналу, оскільки зараз тут працює всього двоє людей – один психолог та один фахівець з фізіологічної реабілітації.
Окрім того, у центрі допомоги функціонуватиме група швидкого реагування на кризові ситуації, куди входитимуть самі учасники бойових дій, аби допомагати побратимам. Планують, що саме допомога побратимів буде первинною під час ситуації, коли є загроза життю бійця.
Працюватиме група за програмою «рівний рівному», яку розробили канадці.
«Основний акцент робиться на тому, що має бути допомога «рівний рівному». Тут є хлопці, які знають, що таке негаразди після війни, що таке криза, що таке психологічний стан, коли розумієш, що життя немає сенсу продовжувати. Але вони уже знають, як допомогти побратиму, який потрапив у такі самі скрутні обставини. І це є розписане і розроблене канадійцями, нам потрібно просто адаптувати та застосовувати на Волині.
Допомога «рівний рівному» насправді дуже важлива. Бо допомога, коли до бійця, який має якість психологічні проблеми, приїжджають його побратими, є найбільш дієва. Бо дозволити людям, які за нас воювали, йти з життя ми не можемо. Тут продовжується вже наша боротьба за їхні душі», – зазначила Олена Звєрєва.
Окрім цього планують, що на базі центру працюватиме кабінет фізіологічної реабілітації.
Також Олена Звєрєва сподівається, що штат Центру допомоги учасникам АТО поповниться новими психологами, оскільки працювати потрібно не тільки з бійцями, а й з їх рідними, матерями, дружинами та дітьми.
У центрі сподіваються, що встигнуть його відкрити до Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня.
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У вівторок, 25 вересня, обласна адміністрація передала центру ключі від приміщення, де проводитимуть реабілітаційні заняття.
Нагадаємо, що Центр допомоги учасникам АТО у Волинській області був відкритий ще у 2015 році. Проте, заснований виключно на волонтерській діяльності, згодом припинив свою роботу.
Наразі Волинська обласна державна адміністрація відреагувала на прохання учасників війни на Сході та передала приміщення на вулиці Привокзальна, 12 у розпорядження центру.
В адміністрації планують, що Центр допомоги учасникам АТО функціонуватиме там доти, поки у місті не збудують Центр реабілітації.
«Ми всі хочемо, щоби питання реабілітації учасників АТО було на належному рівні. Але враховуючи питання бюджету, допомагаємо тим, чим можемо. Проблеми з фінансуванням змушують нас йти іншим шляхом. Сьогодні ми хочемо вдихнути нове життя в те приміщення, яке ще декілька років тому було надане в розпорядження Центру допомоги учасникам АТО. Голова Волинської ОДА Олександр Савченко, на прохання хлопців, повністю передає це приміщення, яке знаходиться в у правлінні обласної державної адміністрації для організації процесів реабілітації учасників АТО», – зазначив заступник начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА Віктор Шрамко.
За словами психолога Олени Звєрєвої, до того, як центр допомоги почне працювати, у приміщенні зроблять ремонт. Також важливим є питання персоналу, оскільки зараз тут працює всього двоє людей – один психолог та один фахівець з фізіологічної реабілітації.
Окрім того, у центрі допомоги функціонуватиме група швидкого реагування на кризові ситуації, куди входитимуть самі учасники бойових дій, аби допомагати побратимам. Планують, що саме допомога побратимів буде первинною під час ситуації, коли є загроза життю бійця.
Працюватиме група за програмою «рівний рівному», яку розробили канадці.
«Основний акцент робиться на тому, що має бути допомога «рівний рівному». Тут є хлопці, які знають, що таке негаразди після війни, що таке криза, що таке психологічний стан, коли розумієш, що життя немає сенсу продовжувати. Але вони уже знають, як допомогти побратиму, який потрапив у такі самі скрутні обставини. І це є розписане і розроблене канадійцями, нам потрібно просто адаптувати та застосовувати на Волині.
Допомога «рівний рівному» насправді дуже важлива. Бо допомога, коли до бійця, який має якість психологічні проблеми, приїжджають його побратими, є найбільш дієва. Бо дозволити людям, які за нас воювали, йти з життя ми не можемо. Тут продовжується вже наша боротьба за їхні душі», – зазначила Олена Звєрєва.
Окрім цього планують, що на базі центру працюватиме кабінет фізіологічної реабілітації.
Також Олена Звєрєва сподівається, що штат Центру допомоги учасникам АТО поповниться новими психологами, оскільки працювати потрібно не тільки з бійцями, а й з їх рідними, матерями, дружинами та дітьми.
У центрі сподіваються, що встигнуть його відкрити до Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня.
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