У Луцьку відновлює роботу Центр допомоги учасникам АТО

Центр, де волинські бійці зможуть отримувати психологічну допомогу від побратимів та психологів, знову працюватиме у Луцьку.У вівторок, 25 вересня, обласна адміністрація передала центру ключі від приміщення, де проводитимуть реабілітаційні заняття.Нагадаємо, що Центр допомоги учасникам АТО у Волинській області був відкритий ще у 2015 році. Проте, заснований виключно на волонтерській діяльності, згодом припинив свою роботу.Наразі Волинська обласна державна адміністрація відреагувала на прохання учасників війни на Сході та передала приміщення на вулиці Привокзальна, 12 у розпорядження центру.В адміністрації планують, що Центр допомоги учасникам АТО функціонуватиме там доти, поки у місті не збудують Центр реабілітації.«Ми всі хочемо, щоби питання реабілітації учасників АТО було на належному рівні. Але враховуючи питання бюджету, допомагаємо тим, чим можемо. Проблеми з фінансуванням змушують нас йти іншим шляхом. Сьогодні ми хочемо вдихнути нове життя в те приміщення, яке ще декілька років тому було надане в розпорядження Центру допомоги учасникам АТО. Голова Волинської ОДА, на прохання хлопців, повністю передає це приміщення, яке знаходиться в у правлінні обласної державної адміністрації для організації процесів реабілітації учасників АТО», – зазначив заступник начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДАЗа словами психолога, до того, як центр допомоги почне працювати, у приміщенні зроблять ремонт. Також важливим є питання персоналу, оскільки зараз тут працює всього двоє людей – один психолог та один фахівець з фізіологічної реабілітації.Окрім того, у центрі допомоги функціонуватиме група швидкого реагування на кризові ситуації, куди входитимуть самі учасники бойових дій, аби допомагати побратимам. Планують, що саме допомога побратимів буде первинною під час ситуації, коли є загроза життю бійця.Працюватиме група за програмою «рівний рівному», яку розробили канадці.«Основний акцент робиться на тому, що має бути допомога «рівний рівному». Тут є хлопці, які знають, що таке негаразди після війни, що таке криза, що таке психологічний стан, коли розумієш, що життя немає сенсу продовжувати. Але вони уже знають, як допомогти побратиму, який потрапив у такі самі скрутні обставини. І це є розписане і розроблене канадійцями, нам потрібно просто адаптувати та застосовувати на Волині.Допомога «рівний рівному» насправді дуже важлива. Бо допомога, коли до бійця, який має якість психологічні проблеми, приїжджають його побратими, є найбільш дієва. Бо дозволити людям, які за нас воювали, йти з життя ми не можемо. Тут продовжується вже наша боротьба за їхні душі», – зазначила Олена Звєрєва.Окрім цього планують, що на базі центру працюватиме кабінет фізіологічної реабілітації.Також Олена Звєрєва сподівається, що штат Центру допомоги учасникам АТО поповниться новими психологами, оскільки працювати потрібно не тільки з бійцями, а й з їх рідними, матерями, дружинами та дітьми.У центрі сподіваються, що встигнуть його відкрити до Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня.