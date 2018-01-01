Плюс мільйон: у Луцьку можуть збільшити суму на купівлю житла атовцям

У Луцьку у рамках внесення змін до бюджету міста на купівлю житла для атовців на умовах співфінансування вже завтра можуть виділити «додатковий» 1 млн грн.Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.Йдеться про дофінансування програми, відомої як «50/50» - коли половину вартості житла фінансують із міського бюджету, ще половину фінансує сам атовець. Так, у рамках змін на програму пропонують додатково виділити 1 млн грн..«На сьогоднішній день у нас в бюджеті передбачено 6 млн 300 тис – вони використані. Ну, можливо, залишилося декілька десятків тисяч гривень від квартир, точніше сказати не готова», - мовила Єлова. За ці кошти купили 17 квартир, однак вона уточнила, що не знає, чи це з врахуванням останніх трьох квартир.Чи виділять кошти із місцевого бюджету, стане відомо під час сесії Луцькради, яка має «затвердити» зміни у ході засідання 26 вересня.