Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів





Історію чоловіка, якого в лікарні кличуть «Коля Невідомий», Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли працівники олицької психіатричної лікарні.



Для радянської психіатрії невідомі у божевільнях не були незвичним явищем. Документи пацієнтів часто губилися та й, зрештою, ніхто ними особливо і не цікавився. Медичні картки таких пацієнтів підписували просто – «Невідомий».



Радянські часи і порядки, здавалося б, давно минули, а от невідомі так і залишилися жити без імен та документів під дахами психлікарень.



Колись, за словами виконувача обов'язків головного лікаря Марії Любашевської у Волинській психіатричній лікарні №2, що знаходиться в селищі Олика таких пацієнтів було троє. Наразі ж в живих залишився тільки один – Невідомий №3.



Його медична картка не підписана іменем, як у решти пацієнтів, а вік чоловіка лікарі вписали «на око». Ніхто достеменно не знає, звідки і коли саме він потрапив до Олики. Проте тут він – старожил, адже пробув у замку Радзівіллів більшу частину свого життя, жодного разу не виписуючись з неї.



Через німоту чоловік нічого не міг розказати лікарям, а тому для всіх мешканців психлікарні він так і залишився Невідомим. Історія хвороби відома також не повністю, лікарі кажуть, що потрапив чоловік до «психушки» з діагнозом – «розумова відсталість».



Згодом персонал охрестив пацієнта Миколою. Кажуть, на ім’я чоловік реагував, тож кликали його просто – Коля Невідомий.



Медичні працівники розповідають, що ще в часи Радянського Союзу психлікарня мала відділення на території колгоспу, де пацієнти займалися трудовою терапією. Тоді Невідомий №3 був там конюхом. Любив коней і весь день проводив біля них. У стіни «психушки» приходив тільки заночувати, а вранці знову повертався на конюшню.



Конюшні вже давно немає, та й Коля Невідомий сильно постарів. Лікарі знають – тут пацієнт без імені доживатиме віку. Адже всі спроби ідентифікувати чоловіка і розшукати рідних були невдалими.



Виписувати його нікуди, відправити до інтернату також не можуть через відсутність документів. А відтак Невідомий №3 продовжує жити у замку Радзівіллів, який, очевидно, вже став для нього домом.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В олицькій лікарні для душевнохворих вже багато років лікується пацієнт без імені, дати народження та точної історії хвороби.Історію чоловіка, якого в лікарні кличуть «Коля Невідомий»,розповіли працівники олицької психіатричної лікарні.Для радянської психіатрії невідомі у божевільнях не були незвичним явищем. Документи пацієнтів часто губилися та й, зрештою, ніхто ними особливо і не цікавився. Медичні картки таких пацієнтів підписували просто – «Невідомий».Радянські часи і порядки, здавалося б, давно минули, а от невідомі так і залишилися жити без імен та документів під дахами психлікарень.Колись, за словами виконувача обов'язків головного лікаряу Волинській психіатричній лікарні №2, що знаходиться в селищі Олика таких пацієнтів було троє. Наразі ж в живих залишився тільки один – Невідомий №3.Його медична картка не підписана іменем, як у решти пацієнтів, а вік чоловіка лікарі вписали «на око». Ніхто достеменно не знає, звідки і коли саме він потрапив до Олики. Проте тут він – старожил, адже пробув у замку Радзівіллів більшу частину свого життя, жодного разу не виписуючись з неї.Через німоту чоловік нічого не міг розказати лікарям, а тому для всіх мешканців психлікарні він так і залишився Невідомим. Історія хвороби відома також не повністю, лікарі кажуть, що потрапив чоловік до «психушки» з діагнозом – «розумова відсталість».Згодом персонал охрестив пацієнта Миколою. Кажуть, на ім’я чоловік реагував, тож кликали його просто – Коля Невідомий.Медичні працівники розповідають, що ще в часи Радянського Союзу психлікарня мала відділення на території колгоспу, де пацієнти займалися трудовою терапією. Тоді Невідомий №3 був там конюхом. Любив коней і весь день проводив біля них. У стіни «психушки» приходив тільки заночувати, а вранці знову повертався на конюшню.Конюшні вже давно немає, та й Коля Невідомий сильно постарів. Лікарі знають – тут пацієнт без імені доживатиме віку. Адже всі спроби ідентифікувати чоловіка і розшукати рідних були невдалими.Виписувати його нікуди, відправити до інтернату також не можуть через відсутність документів. А відтак Невідомий №3 продовжує жити у замку Радзівіллів, який, очевидно, вже став для нього домом.ЧИТАТИ ТАКОЖ: ЗАМОК БОЖЕВІЛЛЯ І НЕВІДОМИЙ №3: ЖИТТЯ ЗА СТІНАМИ ОЛИЦЬКОЇ ПСИХЛІКАРНІ

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