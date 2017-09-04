На Волині визначили лауреатів обласної премії за наукові заслуги

Віталія Кашицького та Юрія Ляха.



Відповідне рішення прийняли під час сесії Волиньради 26 вересня.



Віталій Кашицький виконує обов’язки професора кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету, кандидата технічних наук, Юрій Лях є професором та завідувачем кафедри здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктором біологічних наук.



Так, науковцям забезпечать виплату грошової винагороди обсягом у чотири мінімальних заробітних плати кожному та видадуть дипломи лауреатів премії.



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