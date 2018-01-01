У приватному секторі Луцька поки не буде багатоповерхівки





Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.



На розгляд обранців громади винесли проект рішення про надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича.



Відповідно до Генерального плану міста та Плану зонування території міста Луцька, територія де заплановане будівництво, знаходиться в зоні садибної забудови.



Очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що там має намір збудувати 9-ти поверхівку підприємець Тетяна Гажула.



Депутат Микола Собуцький зауважив, що на території до рішення міської ради вже викопали котлован. Він запитав, чи є дозвіл на будівництво на цій території.



«Це територія для приватного будівництва і там можна було будувати все, що завгодно», - сказав очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.



Депутат Віктор Ящук зауважив, що на цій території є водойма, куди стікають дощові води.



«Ми зустрічалися з забудовником. Він збирається створити мережу для відведення дощової води», - відповів Туз.



Депутат Ігор Поліщук додав, що 9 % житлової площі багатоповерхівки передадуть місту.



Луцькі обранці громади з третьої спроби не підтримали проект рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У межах луцьких вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича у зоні індивідуальної садибної забудови планували звести 9-ти поверхівку , проте депутати не підтримали проект рішення щодо надання дозволу на розробку проекту території.Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.На розгляд обранців громади винесли проект рішення про надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича.Відповідно до Генерального плану міста та Плану зонування території міста Луцька, територія де заплановане будівництво, знаходиться в зоні садибної забудови.Очільник управління містобудування та архітектуриповідомив, що там має намір збудувати 9-ти поверхівку підприємецьДепутатзауважив, що на території до рішення міської ради вже викопали котлован. Він запитав, чи є дозвіл на будівництво на цій території.«Це територія для приватного будівництва і там можна було будувати все, що завгодно», - сказав очільник управління містобудування та архітектуриДепутат Віктор Ящук зауважив, що на цій території є водойма, куди стікають дощові води.«Ми зустрічалися з забудовником. Він збирається створити мережу для відведення дощової води», - відповів Туз.Депутатдодав, що 9 % житлової площі багатоповерхівки передадуть місту.Луцькі обранці громади з третьої спроби не підтримали проект рішення.

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