У приватному секторі Луцька поки не буде багатоповерхівки
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У межах луцьких вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича у зоні індивідуальної садибної забудови планували звести 9-ти поверхівку, проте депутати не підтримали проект рішення щодо надання дозволу на розробку проекту території.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
На розгляд обранців громади винесли проект рішення про надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича.
Відповідно до Генерального плану міста та Плану зонування території міста Луцька, територія де заплановане будівництво, знаходиться в зоні садибної забудови.
Очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що там має намір збудувати 9-ти поверхівку підприємець Тетяна Гажула.
Депутат Микола Собуцький зауважив, що на території до рішення міської ради вже викопали котлован. Він запитав, чи є дозвіл на будівництво на цій території.
«Це територія для приватного будівництва і там можна було будувати все, що завгодно», - сказав очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.
Депутат Віктор Ящук зауважив, що на цій території є водойма, куди стікають дощові води.
«Ми зустрічалися з забудовником. Він збирається створити мережу для відведення дощової води», - відповів Туз.
Депутат Ігор Поліщук додав, що 9 % житлової площі багатоповерхівки передадуть місту.
Луцькі обранці громади з третьої спроби не підтримали проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
На розгляд обранців громади винесли проект рішення про надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича.
Відповідно до Генерального плану міста та Плану зонування території міста Луцька, територія де заплановане будівництво, знаходиться в зоні садибної забудови.
Очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що там має намір збудувати 9-ти поверхівку підприємець Тетяна Гажула.
Депутат Микола Собуцький зауважив, що на території до рішення міської ради вже викопали котлован. Він запитав, чи є дозвіл на будівництво на цій території.
«Це територія для приватного будівництва і там можна було будувати все, що завгодно», - сказав очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.
Депутат Віктор Ящук зауважив, що на цій території є водойма, куди стікають дощові води.
«Ми зустрічалися з забудовником. Він збирається створити мережу для відведення дощової води», - відповів Туз.
Депутат Ігор Поліщук додав, що 9 % житлової площі багатоповерхівки передадуть місту.
Луцькі обранці громади з третьої спроби не підтримали проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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