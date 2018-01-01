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У приватному секторі Луцька поки не буде багатоповерхівки

У приватному секторі Луцька поки не буде багатоповерхівки
У межах луцьких вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича у зоні індивідуальної садибної забудови планували звести 9-ти поверхівку, проте депутати не підтримали проект рішення щодо надання дозволу на розробку проекту території.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

На розгляд обранців громади винесли проект рішення про надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Даньшина та Олекси Ошуркевича.

Відповідно до Генерального плану міста та Плану зонування території міста Луцька, територія де заплановане будівництво, знаходиться в зоні садибної забудови.

Очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз повідомив, що там має намір збудувати 9-ти поверхівку підприємець Тетяна Гажула.

Депутат Микола Собуцький зауважив, що на території до рішення міської ради вже викопали котлован. Він запитав, чи є дозвіл на будівництво на цій території.

«Це територія для приватного будівництва і там можна було будувати все, що завгодно», - сказав очільник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.

Депутат Віктор Ящук зауважив, що на цій території є водойма, куди стікають дощові води.

«Ми зустрічалися з забудовником. Він збирається створити мережу для відведення дощової води», - відповів Туз.

Депутат Ігор Поліщук додав, що 9 % житлової площі багатоповерхівки передадуть місту.

Луцькі обранці громади з третьої спроби не підтримали проект рішення.

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Теги: будівництво, Луцьк
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