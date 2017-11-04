Відтік кадрів: волинські газовики звільняються через низькі зарплати

З початку 2018 року із ПАТ «Волиньгаз» звільнилися 116 працівників, а за останні півтора року - майже 400, що становить 25% колективу – люди ідуть з роботи через низькі зарплати.Про це повідомили 27 вересня під час прес-конференції у ПАТ «Волиньгаз».Катастрофічна ситуація з працівниками виникла напередодні опалювального сезону. Причина у тому, що тариф на розподіл газу протягом тривалого часу залишається незмінним. Газовики побоюються, що подальший масовий відтік працівників призведе до труднощів з утриманням газопроводів у належному стані.Голова правління ПАТ «Волиньгазрозповів, що під час опалювального сезону зростає навантаження на мережі та відповідальність працівників.«Сьогодні ми стикнулися із великою проблемою – відтоком надійних та професійних працівників з підприємства. Це пов’язано з тим, що НКЄКП вже майже 2 роки не переглядає розмір заробітної плати… Держава нас не чує а наші працівники не можуть так працювати, кожен має родину», - розповів Коротя. Працівники підприємства навіть виїжджають на заробітки до сусідньої Польщі, де за кваліфіковану роботу платять в рази більше.Справа у тому, що рівень заробітної плати у працівників «Волиньгазу» на 39 % менший, ніж в середньому у промисловому комплексі по області. Як приклад навели конкретні суми – середня зарплата газовиків 6 630 грн, а з відрахуваннями – 5 340 грн. Водночас, середня заплата у працівників промисловості в регіоні – 8 641 грн.Загалом вартість газу для населення 6 900 гривень, та за структурою тарифу лише 710 грн залишається на витрати та утримання мереж підприємству.«Цього катастрофічно не вистачає, тарифу витрачає покрити тільки 35% потреб», - додав Коротя. Тож профспілка працівників газових господарств обіцяє організувати протести у столиці, біля НКРЕКП, яку відбудеться 2 жовтня. Таким чином, кажуть газовики, хочуть «достукатися» та привести до того щоб привести тариф до економічно обґрунтованого. Таким чином, до нинішнього тарифу на транспортування треба додати лише 33 копійки.«Ми говоримо не про зростання ціни газу для населення, а про підвищення нашого тарифу на транспортування», - наголосив Коротя. Якщо ж тариф не підіймуть у структурі вартості газу, то представники «Волиньгазу» категорично проти зростання ціни на газ для людей. Адже це приведе до чергової кризи неплатежів та збільшення обсягу субсидій.