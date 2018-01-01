вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців

У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців
У Луцьку біля будинку на проспекті Перемоги шестеро осіб, приїхавши на двох "іномарках", побили двох хлопців. Подія сталася 26 вересня.

Про прикрий інцидент Інформаційному агентству ВолиньPost розповів один з потерпілих – лучанин Андрій.

Інформацію про такий факт підтвердили і джерела у правоохоронних органах.

Зі слів потерпілого відомо, що серед білого дня 26 вересня він разом зі своїм другом перебував біля під'їзду будинку на проспекті Перемоги. У той час туди ж під'їхали два автомобілі – BMW та Mitsubishi. З автівок вийшли чоловіки спортивної статури і пішли до під'їзду. Через деякий час Андрій відчув сильний удар в голову, від якого впав на землю.

Після падіння молодики продовжували бити хлопця. Інша ж частина банди у той час гасмелила його друга.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Відомо, що потерпілий Андрій перебуває у важкому стані.

Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, банда, побиття, проспект Перемоги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Може гроші винні
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку
Сьогодні, 14:29
На Волині шахрайка «зняла порчу» в пияки за 56 тисяч
Сьогодні, 14:19
У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців
Сьогодні, 14:18
На Рівненщині патрульні врятували самогубця
Сьогодні, 14:09
Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО На проспекті Перемоги у Луцьку – потоп. ФОТО. ВІДЕО
27 вересень, 14:55
У Луцьку вночі молодик побив та пограбував чоловіка У Луцьку вночі молодик побив та пограбував чоловіка
15 серпень, 09:45
«Я її пальцем не трогав», – підприємець про заяву щодо побиття юристки луцької автостанції «Я її пальцем не трогав», – підприємець про заяву щодо побиття юристки луцької автостанції
07 серпень, 09:52
Хотів погуляти: лучанин зламав носа своїй дружині. ФОТО Хотів погуляти: лучанин зламав носа своїй дружині. ФОТО
30 червень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині шахрайка «зняла порчу» в пияки за 56 тисяч
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців
Сьогодні, 14:18
 0
На Рівненщині патрульні врятували самогубця
Сьогодні, 14:09
 0
Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8