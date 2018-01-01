У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців

У Луцьку біля будинку на проспекті Перемоги шестеро осіб, приїхавши на двох "іномарках", побили двох хлопців. Подія сталася 26 вересня.Про прикрий інцидентрозповів один з потерпілих – лучанинІнформацію про такий факт підтвердили і джерела у правоохоронних органах.Зі слів потерпілого відомо, що серед білого дня 26 вересня він разом зі своїм другом перебував біля під'їзду будинку на проспекті Перемоги. У той час туди ж під'їхали два автомобілі – BMW та Mitsubishi. З автівок вийшли чоловіки спортивної статури і пішли до під'їзду. Через деякий час Андрій відчув сильний удар в голову, від якого впав на землю.Після падіння молодики продовжували бити хлопця. Інша ж частина банди у той час гасмелила його друга.Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Відомо, що потерпілий Андрій перебуває у важкому стані.