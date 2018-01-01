На Волині очікують заморозки
Сьогодні, 09:09
На Волині температура на ґрунті становитиме від 0 до -5 градусів по Цельсію.
Дані надав Укргідрометеоцентр, передає прес-служба УДСНС у Волинській області.
Зазначають, що заморозки будуть майже на всій території України, окрім південних областей.
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Дані надав Укргідрометеоцентр, передає прес-служба УДСНС у Волинській області.
Зазначають, що заморозки будуть майже на всій території України, окрім південних областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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