На Волині очікують заморозки





Дані надав Укргідрометеоцентр, передає прес-служба УДСНС у Волинській області.



Зазначають, що заморозки будуть майже на всій території України, окрім південних областей.

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