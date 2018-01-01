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На Волині очікують заморозки

На Волині очікують заморозки
На Волині температура на ґрунті становитиме від 0 до -5 градусів по Цельсію.

Дані надав Укргідрометеоцентр, передає прес-служба УДСНС у Волинській області.

Зазначають, що заморозки будуть майже на всій території України, окрім південних областей.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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