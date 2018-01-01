Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО

Через тиждень елеваторний комплекс у Володимирі-Волинському запрацює у пробному режимі.У рамках робочого візиту до Володимир-Волинського району, голова Волинської обласної державної адміністраціїпобував на будівництві та дізнався про його готовність до роботи.Нагадаємо, що елеватор - проект відомого аграрія, директора ТОВ «П’ятидні», який розпочали будувати навесні цього року.Як повідомив Валерій Діброва, обладнання та споруди елеваторного комплексу наразі готові на 95%. Вже через тиждень тут планують запускати два силоси та одну сушилку у пробному режимі.«Поки ще стоїть на полях кукурудза, поки є що збирати та сушити, спробуємо цього року «обкатати» обладнання і побачити його придатність, аби на наступний сезон елеватор працював на повну потужність», – зазначив аграрій.За словами Валерія Діброви, зараз комплекс може приймати 65 тисяч тон зерна. Проте на наступний рік уже запланували будівництво ще одного складу, який зможе вміщати ще до 7 тисяч тон продукції. Таким чином елеватор буде розрахований на одночасне зберігання 72 тисяч тон зерна.Кажуть, відвантажувати зерно з елеватора будуть в Україну, в Європу, а також в порти Одеси, Іллічівська, Миколаєва та Херсону з метою експорту на азійський і африканський ринки.Валерій Діброва також додав, що об’єкт побудований за останнім словом елеваторної техніки. Тут є більше 30 зернотоків, які працюють на автоматичному управлінні. Саме тому будівництво елеватора обійшлося більш ніж 7 мільйонів доларів.Дату офіційного відкриття елеватора поки не повідомляють, проте кажуть, що зроблять це тоді, коли обладнання буде перевірене, випробуване та завантажене на повну потужність.