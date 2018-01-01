Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Через тиждень елеваторний комплекс у Володимирі-Волинському запрацює у пробному режимі.
У рамках робочого візиту до Володимир-Волинського району, голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко побував на будівництві та дізнався про його готовність до роботи.
Нагадаємо, що елеватор - проект відомого аграрія, директора ТОВ «П’ятидні» Валерія Діброви, який розпочали будувати навесні цього року.
Як повідомив Валерій Діброва, обладнання та споруди елеваторного комплексу наразі готові на 95%. Вже через тиждень тут планують запускати два силоси та одну сушилку у пробному режимі.
«Поки ще стоїть на полях кукурудза, поки є що збирати та сушити, спробуємо цього року «обкатати» обладнання і побачити його придатність, аби на наступний сезон елеватор працював на повну потужність», – зазначив аграрій.
За словами Валерія Діброви, зараз комплекс може приймати 65 тисяч тон зерна. Проте на наступний рік уже запланували будівництво ще одного складу, який зможе вміщати ще до 7 тисяч тон продукції. Таким чином елеватор буде розрахований на одночасне зберігання 72 тисяч тон зерна.
Кажуть, відвантажувати зерно з елеватора будуть в Україну, в Європу, а також в порти Одеси, Іллічівська, Миколаєва та Херсону з метою експорту на азійський і африканський ринки.
Валерій Діброва також додав, що об’єкт побудований за останнім словом елеваторної техніки. Тут є більше 30 зернотоків, які працюють на автоматичному управлінні. Саме тому будівництво елеватора обійшлося більш ніж 7 мільйонів доларів.
Дату офіційного відкриття елеватора поки не повідомляють, проте кажуть, що зроблять це тоді, коли обладнання буде перевірене, випробуване та завантажене на повну потужність.
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У рамках робочого візиту до Володимир-Волинського району, голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко побував на будівництві та дізнався про його готовність до роботи.
Нагадаємо, що елеватор - проект відомого аграрія, директора ТОВ «П’ятидні» Валерія Діброви, який розпочали будувати навесні цього року.
Як повідомив Валерій Діброва, обладнання та споруди елеваторного комплексу наразі готові на 95%. Вже через тиждень тут планують запускати два силоси та одну сушилку у пробному режимі.
«Поки ще стоїть на полях кукурудза, поки є що збирати та сушити, спробуємо цього року «обкатати» обладнання і побачити його придатність, аби на наступний сезон елеватор працював на повну потужність», – зазначив аграрій.
За словами Валерія Діброви, зараз комплекс може приймати 65 тисяч тон зерна. Проте на наступний рік уже запланували будівництво ще одного складу, який зможе вміщати ще до 7 тисяч тон продукції. Таким чином елеватор буде розрахований на одночасне зберігання 72 тисяч тон зерна.
Кажуть, відвантажувати зерно з елеватора будуть в Україну, в Європу, а також в порти Одеси, Іллічівська, Миколаєва та Херсону з метою експорту на азійський і африканський ринки.
Валерій Діброва також додав, що об’єкт побудований за останнім словом елеваторної техніки. Тут є більше 30 зернотоків, які працюють на автоматичному управлінні. Саме тому будівництво елеватора обійшлося більш ніж 7 мільйонів доларів.
Дату офіційного відкриття елеватора поки не повідомляють, проте кажуть, що зроблять це тоді, коли обладнання буде перевірене, випробуване та завантажене на повну потужність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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