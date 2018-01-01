вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО

Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Через тиждень елеваторний комплекс у Володимирі-Волинському запрацює у пробному режимі.

У рамках робочого візиту до Володимир-Волинського району, голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко побував на будівництві та дізнався про його готовність до роботи.

Нагадаємо, що елеватор - проект відомого аграрія, директора ТОВ «П’ятидні» Валерія Діброви, який розпочали будувати навесні цього року.

Як повідомив Валерій Діброва, обладнання та споруди елеваторного комплексу наразі готові на 95%. Вже через тиждень тут планують запускати два силоси та одну сушилку у пробному режимі.

«Поки ще стоїть на полях кукурудза, поки є що збирати та сушити, спробуємо цього року «обкатати» обладнання і побачити його придатність, аби на наступний сезон елеватор працював на повну потужність», – зазначив аграрій.

За словами Валерія Діброви, зараз комплекс може приймати 65 тисяч тон зерна. Проте на наступний рік уже запланували будівництво ще одного складу, який зможе вміщати ще до 7 тисяч тон продукції. Таким чином елеватор буде розрахований на одночасне зберігання 72 тисяч тон зерна.

Кажуть, відвантажувати зерно з елеватора будуть в Україну, в Європу, а також в порти Одеси, Іллічівська, Миколаєва та Херсону з метою експорту на азійський і африканський ринки.

Валерій Діброва також додав, що об’єкт побудований за останнім словом елеваторної техніки. Тут є більше 30 зернотоків, які працюють на автоматичному управлінні. Саме тому будівництво елеватора обійшлося більш ніж 7 мільйонів доларів.
Дату офіційного відкриття елеватора поки не повідомляють, проте кажуть, що зроблять це тоді, коли обладнання буде перевірене, випробуване та завантажене на повну потужність.

Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: елеватор, Валерій Діброва, Олександр Савченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку
Сьогодні, 15:47
У Ковелі на одній з вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 15:47
Розказали, коли у Володимирі запрацює новозбудований елеватор. ФОТО
Сьогодні, 15:40
На одній з луцьких вулиць не буде води
Сьогодні, 15:34
9 та 18: у двох луцьких гуртів – день народження
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
Підприємство, яке прославляє Волинь: Савченко відвідав «дітище» відомого аграрія Підприємство, яке прославляє Волинь: Савченко відвідав «дітище» відомого аграрія
04 травень, 18:54
Поцілунки та гуморески: як волиняни святкували Міжнародний день людей похилого віку Поцілунки та гуморески: як волиняни святкували Міжнародний день людей похилого віку
Сьогодні, 09:45
Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом Волинських бібліотекарів привітали з професійним святом
27 вересень, 13:51
Проект був просто красивим малюнком, – Савченко про волинську школу Проект був просто красивим малюнком, – Савченко про волинську школу
26 вересень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині зловили п'яного «в дрова» священика
Сьогодні, 16:21
 0
У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО
Сьогодні, 16:06
 0
Волинян кидають на гроші мешканці окупованих територій та «зеки»
Сьогодні, 16:03
 0
В авто на Волині знайшли обгоріле тіло: подробиці трагедії
Сьогодні, 16:01
 0
Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у «Промені»*
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8