Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку
Сьогодні, 15:47
У Луцьку помер чоловік, який постраждав під час пожежі на вулиці Гетьмана Мазепи, 39.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, пожежа трапилася увечері 28 вересня. Повідомляли про двох постраждалих: один чоловік порізав вени, коли визволяв свого родича з будинку, іншого госпіталізували з опіками.
За словами Андрія Смольянінова, чоловіка середнього віку з опіками доправили у медзаклад 28 вересня о 19:04. У нього обгоріло все тіло.
Через несумісні з життям травми потерпілий помер вранці 29 вересня.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, пожежа трапилася увечері 28 вересня. Повідомляли про двох постраждалих: один чоловік порізав вени, коли визволяв свого родича з будинку, іншого госпіталізували з опіками.
За словами Андрія Смольянінова, чоловіка середнього віку з опіками доправили у медзаклад 28 вересня о 19:04. У нього обгоріло все тіло.
Через несумісні з життям травми потерпілий помер вранці 29 вересня.
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