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Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку

Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку
У Луцьку помер чоловік, який постраждав під час пожежі на вулиці Гетьмана Мазепи, 39.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, пожежа трапилася увечері 28 вересня. Повідомляли про двох постраждалих: один чоловік порізав вени, коли визволяв свого родича з будинку, іншого госпіталізували з опіками.

За словами Андрія Смольянінова, чоловіка середнього віку з опіками доправили у медзаклад 28 вересня о 19:04. У нього обгоріло все тіло.

Через несумісні з життям травми потерпілий помер вранці 29 вересня.


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Теги: пожежа, Луцьк
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