Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Нагадаємо,



За словами Андрія Смольянінова, чоловіка середнього віку з опіками доправили у медзаклад 28 вересня о 19:04. У нього обгоріло все тіло.



Через несумісні з життям травми потерпілий помер вранці 29 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку помер чоловік, який постраждав під час пожежі на вулиці Гетьмана Мазепи, 39.Про це у коментарірозповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарніНагадаємо, пожежа трапилася увечері 28 вересня . Повідомляли про двох постраждалих: один чоловік порізав вени, коли визволяв свого родича з будинку, іншого госпіталізували з опіками.За словами Андрія Смольянінова, чоловіка середнього віку з опіками доправили у медзаклад 28 вересня о 19:04. У нього обгоріло все тіло.Через несумісні з життям травми потерпілий помер вранці 29 вересня.

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