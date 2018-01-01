В авто на Волині знайшли обгоріле тіло: подробиці трагедії
Сьогодні, 16:01
Поблизу селища Заболоття, що у Ратнівському районі на Волині, місцеві мешканці ввечері 28 вересня виявили тіло людини на водійському сидінні обгорілого автомобіля.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost правоохоронці розповіли деталі трагедії.
Як розповіли у секторі комунікації поліції Волині, повідомлення про загоряння автомобіля ВАЗ надійшло від місцевих мешканців 28 вересня приблизно о 19-ій годині.
На місці трагедії в автівці виявили тіло 62-річного місцевого мешканця.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Зображення ілюстративне.
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У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost правоохоронці розповіли деталі трагедії.
Як розповіли у секторі комунікації поліції Волині, повідомлення про загоряння автомобіля ВАЗ надійшло від місцевих мешканців 28 вересня приблизно о 19-ій годині.
На місці трагедії в автівці виявили тіло 62-річного місцевого мешканця.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Зображення ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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