В авто на Волині знайшли обгоріле тіло: подробиці трагедії

виявили тіло людини на водійському сидінні обгорілого автомобіля.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost правоохоронці розповіли деталі трагедії.



Як розповіли у секторі комунікації поліції Волині, повідомлення про загоряння автомобіля ВАЗ надійшло від місцевих мешканців 28 вересня приблизно о 19-ій годині.



На місці трагедії в автівці виявили тіло 62-річного місцевого мешканця.



За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).



Зображення ілюстративне.







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