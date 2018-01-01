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В авто на Волині знайшли обгоріле тіло: подробиці трагедії

В авто на Волині знайшли обгоріле тіло: подробиці трагедії
Поблизу селища Заболоття, що у Ратнівському районі на Волині, місцеві мешканці ввечері 28 вересня виявили тіло людини на водійському сидінні обгорілого автомобіля.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost правоохоронці розповіли деталі трагедії.

Як розповіли у секторі комунікації поліції Волині, повідомлення про загоряння автомобіля ВАЗ надійшло від місцевих мешканців 28 вересня приблизно о 19-ій годині.

На місці трагедії в автівці виявили тіло 62-річного місцевого мешканця.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Зображення ілюстративне.



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Теги: обгоріле тіло, трагедія, смерть, Волинь
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