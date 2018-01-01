На території Зимнівської ОТГ надаватимуть послугу підтриманого проживання
Сьогодні, 18:42
Терцентр соціального обслуговування Володимир-Волинського району хоче впровадити нову соціальну послугу, що має на меті допомогти людям, які тимчасово залишилися без дому.
Про це розповіла директор територіального центру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського району Любов Столярчук.
Жінка повідомила, що терцентр має намір розширювати свої послуги. Зокрема, хочуть обладнати приміщення для надання послуг підтриманого проживання. Там, за словами директора, зможуть отримувати допомогу люди, які опинилися у складній ситуації та потребують тимчасового житла, зокрема, переселенці та діти з інтернатних структур, які знаходяться у пошуках роботи.
Окрім того, сім’ї, які хочуть виїхати на деякий час за кордон, приміром на відпочинок, зможуть залишати в установі дідусів та бабусь на 2-3 тижні та бути впевненими, що за ними доглянуть.
Послуги з підтриманого проживання будуть надаватися на безоплатній основі. Проте передбачається, що користуватися послугою підтриманого проживання особа зможе не більше, аніж півроку.
Зараз, за словами Любові Столярчук, у терцентрі готують відповідний проект, аби отримати фінансування на її реалізацію.
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Про це розповіла директор територіального центру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського району Любов Столярчук.
Жінка повідомила, що терцентр має намір розширювати свої послуги. Зокрема, хочуть обладнати приміщення для надання послуг підтриманого проживання. Там, за словами директора, зможуть отримувати допомогу люди, які опинилися у складній ситуації та потребують тимчасового житла, зокрема, переселенці та діти з інтернатних структур, які знаходяться у пошуках роботи.
Окрім того, сім’ї, які хочуть виїхати на деякий час за кордон, приміром на відпочинок, зможуть залишати в установі дідусів та бабусь на 2-3 тижні та бути впевненими, що за ними доглянуть.
Послуги з підтриманого проживання будуть надаватися на безоплатній основі. Проте передбачається, що користуватися послугою підтриманого проживання особа зможе не більше, аніж півроку.
Зараз, за словами Любові Столярчук, у терцентрі готують відповідний проект, аби отримати фінансування на її реалізацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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