На території Зимнівської ОТГ надаватимуть послугу підтриманого проживання

Терцентр соціального обслуговування Володимир-Волинського району хоче впровадити нову соціальну послугу, що має на меті допомогти людям, які тимчасово залишилися без дому.Про це розповіла директор територіального центру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського районуЖінка повідомила, що терцентр має намір розширювати свої послуги. Зокрема, хочуть обладнати приміщення для надання послуг підтриманого проживання. Там, за словами директора, зможуть отримувати допомогу люди, які опинилися у складній ситуації та потребують тимчасового житла, зокрема, переселенці та діти з інтернатних структур, які знаходяться у пошуках роботи.Окрім того, сім’ї, які хочуть виїхати на деякий час за кордон, приміром на відпочинок, зможуть залишати в установі дідусів та бабусь на 2-3 тижні та бути впевненими, що за ними доглянуть.Послуги з підтриманого проживання будуть надаватися на безоплатній основі. Проте передбачається, що користуватися послугою підтриманого проживання особа зможе не більше, аніж півроку.Зараз, за словами Любові Столярчук, у терцентрі готують відповідний проект, аби отримати фінансування на її реалізацію.