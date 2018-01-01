«Вчусь любити через біль», - мама маленького волинянина, який помер від раку

Романа Гальчика Світлана написала зворушливий пост у мережі, адже вже два місяці хлопчика немає в живих.



Допис вона розмістила у спільноті «Гальчик Рома - рак 4 стадії» у соціальній мережі Facebook.



Нагадаємо, онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі,



Подаємо допис мами хлопчика без змін:



«Два місяці, всього два місяці як тебе немає, а здається, що вічність. Я вчуся жити по-новому, сміятись через сльози, любити через біль, кожен день намагаюся це прийняти, не думати про це. Я не можу прикидатися, що все добре, коли це не так...



Як писав один психотерапевт, що тяжко прощатись з батьками, дідусями, тому що ми прощаємося з минулим, зі своїм дитинством, юністю, спогадами, а коли хоронять дітей - ми втрачаємо майбутнє, новий день. Отак живеш, вкладаєш в дитину душу, серце, а потім пшшшш... І все. І нема... Залишається тільки пустота і спогади. Я дякую тобі синок, що ти вибрав нас своїми батьками. Я дякую тобі за той час, що ти був з нами, це найкращі роки мого материнства.



Єдине, що тримає мене , це любов. Сильна, непорушна, материнська любов. Любов до тебе, до Назара. І не важливо, що тебе немає, я готова кричати всім що я тебе люблю. Люблю по особливому - щиро, вічно, віддано. Любов не можна втратити, вона піднімає, коли падаєш, дає крила.



Я досі пам'ятаю твій запах, твої ніжки, твої губки, те як ти плямкав коли їв, як ми спали разом , міцно обійнявшись. Я пам'ятаю, як тобі було боляче, ти хватав мене за руку і тримав. Я і зараз сплю на твоєму ліжечку, так тихенько, скраєчку, як завжди, щоб тебе не розбудити, щоб було місце для тебе. Ти постійно зі мною. За день я згадую тебе мільйони разів, в кожному слові, в дії, в русі скрізь ти. Ми з тобою єдине ціле, ти частинка мене. Нічого не змінилось, ти мій син, тільки тепер все інакше, тепер ти нас обіймаєш своїми ангельськими крилами, а ми віримо, що ти з нами.



Цінуйте те що маєте, боріться за життя, навіть коли здається, що виходу немає, підіймайтесь і йдіть на зустріч новому дню. Якщо ви можете обійняти своїх батьків, дітей, чоловіка, дружину - ви щасливі, і ніщо не може затьмарити це щастя. Не втрачайте можливості говорити рідним про свої почуття, життя воно таке, сьогодні є, а завтра...»



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