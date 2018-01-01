Повідомили, коли «Успішним педагогам» Луцька дадуть по 10 тисяч

Розповіли, коли у Луцьку відбудеться вручення премії міської ради «Успішний педагог».Про це йшлося у вівторок, 2 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Депутатрозповіла, що 12 вересня відбулася комісія щодо відбору кандидатів на конкурс «Успішний педагог». Згодом в.о. мера затвердив список переможців на стипендію «Успішний педагог».По 10 тисяч стипендії отримають:- вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»- вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»- директор закладу дошкільної освіти № 35- директор, керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»- директор комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»- вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»- вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»Крижановська Марія Євгенівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»- вихователь закладу дошкільної освіти № 6 Луцької міської ради- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»- вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»- вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»Мостенець Андрій Володимирович- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»- вчитель початкових класів Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області- вихователь закладу дошкільної освіти № 10 Луцької міської ради- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»- директор, тренер-викладач відділення «настільного тенісу» комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»- вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»- вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»- інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 21- вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради- вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради- директор комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»-вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5- заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області- вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»- керівник музичний закладу дошкільної освіти № 34- практичний психолог закладу дошкільної освіти № 13 Луцької міської ради- керівник народного ансамблю сучасного танцю «Міраж» Палацу учнівської молодіНагороджуватимуть успішних освітян міста 5 жовтня у музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.Головна освітянка Луцькаповідомила, претендентів на отримання премії обрали погоджено з освітніми закладами. Однак цьому обурилась депутат, мовляв, громадськість також мала право обирати «Успішних педагогів». Окрім цього, конкурс, згідно з положенням, мав би тривати до 20 вересня, а комісію щодо відбору претендентів на «Успішного педагога» мали погодити у міськраді.«Є таке поняття, як комунікація. Ми нічого не порушили. Жодного кандидата, який не достойний цієї премії, тут немає. Кожен з них отримав максимальний бал за кожен вид діяльності», - відповіла Лещенко.Обраниця громади Алла Надточій наголосила, що потрібно виправити положення про обрання кандидатів на вручення премії «Успішний педагог», аби надалі таких ситуацій не виникало. Відтак, комісія Луцькради рекомендувала напрацювати нове положення і виправити недоліки.