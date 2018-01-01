Повідомили, коли «Успішним педагогам» Луцька дадуть по 10 тисяч
Сьогодні, 09:56
Розповіли, коли у Луцьку відбудеться вручення премії міської ради «Успішний педагог».
Про це йшлося у вівторок, 2 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Депутат Майя Шостак розповіла, що 12 вересня відбулася комісія щодо відбору кандидатів на конкурс «Успішний педагог». Згодом в.о. мера затвердив список переможців на стипендію «Успішний педагог».
По 10 тисяч стипендії отримають:
Артемчук Світлана Іванівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»
Багно Олена Миколаївна - вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»
Біжук Віра Семенівна - директор закладу дошкільної освіти № 35
Данильчук Ігор Євгенович - директор, керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»
Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Ковтонюк Ірина Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»
Козлович Світлана Володимирівна - вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»
Король Іванна Володимирівна - вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»
Крижановська Марія Євгенівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»
Курносова Наталія Борисівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 6 Луцької міської ради
Кушмирук Світлана Миколаївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Мацюк Катерина Юріївна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»
Моренчук Тетяна Анатоліївна - вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Мостенець Андрій Володимирович- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»
Никитюк Лариса Мілетіївна - вчитель початкових класів Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області
Оксенчук Галина Миколаївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 10 Луцької міської ради
Олексюк Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Панчук Валерій Валерійович - директор, тренер-викладач відділення «настільного тенісу» комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»
Романюк Євгенія Валеріївна - вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Рудницька Ольга Борисівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»
Санелюк Світлана Іванівна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 21
Семенишина Оксана Анатоліївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради
Сінчук Світлана Миколаївна- вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради
Скороход Сергій Андрійович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Хом’як Галина Василівна -вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5
Цюриць Сергій Сергійович - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області
Чижук Лілія Андріївна - вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Шабала Ольга Володимирівна - керівник музичний закладу дошкільної освіти № 34
Щурук Ірина Василівна - практичний психолог закладу дошкільної освіти № 13 Луцької міської ради
Янюк Оксана Сергіївна - керівник народного ансамблю сучасного танцю «Міраж» Палацу учнівської молоді
Нагороджуватимуть успішних освітян міста 5 жовтня у музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.
Головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко повідомила, претендентів на отримання премії обрали погоджено з освітніми закладами. Однак цьому обурилась депутат Анна Мовяк, мовляв, громадськість також мала право обирати «Успішних педагогів». Окрім цього, конкурс, згідно з положенням, мав би тривати до 20 вересня, а комісію щодо відбору претендентів на «Успішного педагога» мали погодити у міськраді.
«Є таке поняття, як комунікація. Ми нічого не порушили. Жодного кандидата, який не достойний цієї премії, тут немає. Кожен з них отримав максимальний бал за кожен вид діяльності», - відповіла Лещенко.
Обраниця громади Алла Надточій наголосила, що потрібно виправити положення про обрання кандидатів на вручення премії «Успішний педагог», аби надалі таких ситуацій не виникало. Відтак, комісія Луцькради рекомендувала напрацювати нове положення і виправити недоліки.
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Про це йшлося у вівторок, 2 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Депутат Майя Шостак розповіла, що 12 вересня відбулася комісія щодо відбору кандидатів на конкурс «Успішний педагог». Згодом в.о. мера затвердив список переможців на стипендію «Успішний педагог».
По 10 тисяч стипендії отримають:
Артемчук Світлана Іванівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»
Багно Олена Миколаївна - вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»
Біжук Віра Семенівна - директор закладу дошкільної освіти № 35
Данильчук Ігор Євгенович - директор, керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»
Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Ковтонюк Ірина Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»
Козлович Світлана Володимирівна - вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»
Король Іванна Володимирівна - вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»
Крижановська Марія Євгенівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»
Курносова Наталія Борисівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 6 Луцької міської ради
Кушмирук Світлана Миколаївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Мацюк Катерина Юріївна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»
Моренчук Тетяна Анатоліївна - вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Мостенець Андрій Володимирович- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»
Никитюк Лариса Мілетіївна - вчитель початкових класів Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області
Оксенчук Галина Миколаївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 10 Луцької міської ради
Олексюк Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Панчук Валерій Валерійович - директор, тренер-викладач відділення «настільного тенісу» комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»
Романюк Євгенія Валеріївна - вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Рудницька Ольга Борисівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»
Санелюк Світлана Іванівна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 21
Семенишина Оксана Анатоліївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради
Сінчук Світлана Миколаївна- вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради
Скороход Сергій Андрійович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Хом’як Галина Василівна -вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5
Цюриць Сергій Сергійович - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області
Чижук Лілія Андріївна - вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Шабала Ольга Володимирівна - керівник музичний закладу дошкільної освіти № 34
Щурук Ірина Василівна - практичний психолог закладу дошкільної освіти № 13 Луцької міської ради
Янюк Оксана Сергіївна - керівник народного ансамблю сучасного танцю «Міраж» Палацу учнівської молоді
Нагороджуватимуть успішних освітян міста 5 жовтня у музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.
Головна освітянка Луцька Зіновія Лещенко повідомила, претендентів на отримання премії обрали погоджено з освітніми закладами. Однак цьому обурилась депутат Анна Мовяк, мовляв, громадськість також мала право обирати «Успішних педагогів». Окрім цього, конкурс, згідно з положенням, мав би тривати до 20 вересня, а комісію щодо відбору претендентів на «Успішного педагога» мали погодити у міськраді.
«Є таке поняття, як комунікація. Ми нічого не порушили. Жодного кандидата, який не достойний цієї премії, тут немає. Кожен з них отримав максимальний бал за кожен вид діяльності», - відповіла Лещенко.
Обраниця громади Алла Надточій наголосила, що потрібно виправити положення про обрання кандидатів на вручення премії «Успішний педагог», аби надалі таких ситуацій не виникало. Відтак, комісія Луцькради рекомендувала напрацювати нове положення і виправити недоліки.
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