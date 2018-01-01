Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
Сьогодні, 11:29
Луцька команда "Волинь АТО" виграла першість Ліги учасників АТО у дивізіоні "Захід".
Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в Facebook.
Команда, яка складається виключно з ветеранів-учасників бойових дій на Сході України, стала чемпіоном Західної України, випередивши доволі серйозних суперників: львівські команди "Західний Кордон" (минулорічних срібних призерів), "Леви ГУНП" та "Авіатор" з смт Новий Калинів Львівської області.
Також, 30 вересня, відбулися ігри заключного, 22 туру західного дивізіону Ліги учасників АТО.
Найближчим часом їх чекає поїздка до Києва, де 6-14 жовтня проходитиме фінальна частина змагань Ліги учасників АТО: 24 кращих команди з усієї України виборюватимуть найголовніший трофей сезону - Кубок Героїв АТО.
Зазначається, що ФК "Волинь АТО" також потребує фінансової підтримки, тож небайдужих просять допомогти коштами.
З даного питання можна звертатися до капітана команди Манченко Віталія (тел. 093-747-16-99)
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Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в Facebook.
Команда, яка складається виключно з ветеранів-учасників бойових дій на Сході України, стала чемпіоном Західної України, випередивши доволі серйозних суперників: львівські команди "Західний Кордон" (минулорічних срібних призерів), "Леви ГУНП" та "Авіатор" з смт Новий Калинів Львівської області.
Також, 30 вересня, відбулися ігри заключного, 22 туру західного дивізіону Ліги учасників АТО.
Найближчим часом їх чекає поїздка до Києва, де 6-14 жовтня проходитиме фінальна частина змагань Ліги учасників АТО: 24 кращих команди з усієї України виборюватимуть найголовніший трофей сезону - Кубок Героїв АТО.
Зазначається, що ФК "Волинь АТО" також потребує фінансової підтримки, тож небайдужих просять допомогти коштами.
З даного питання можна звертатися до капітана команди Манченко Віталія (тел. 093-747-16-99)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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