Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України





Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в Facebook.



Команда, яка складається виключно з ветеранів-учасників бойових дій на Сході України, стала чемпіоном Західної України, випередивши доволі серйозних суперників: львівські команди "Західний Кордон" (минулорічних срібних призерів), "Леви ГУНП" та "Авіатор" з смт Новий Калинів Львівської області.



Також, 30 вересня, відбулися ігри заключного, 22 туру західного дивізіону Ліги учасників АТО.



Найближчим часом їх чекає поїздка до Києва, де 6-14 жовтня проходитиме фінальна частина змагань Ліги учасників АТО: 24 кращих команди з усієї України виборюватимуть найголовніший трофей сезону - Кубок Героїв АТО.



Зазначається, що ФК "Волинь АТО" також потребує фінансової підтримки, тож небайдужих просять допомогти коштами.



З даного питання можна звертатися до капітана команди Манченко Віталія (тел. 093-747-16-99)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька команда "Волинь АТО" виграла першість Ліги учасників АТО у дивізіоні "Захід".Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в Facebook.Команда, яка складається виключно з ветеранів-учасників бойових дій на Сході України, стала чемпіоном Західної України, випередивши доволі серйозних суперників: львівські команди "Західний Кордон" (минулорічних срібних призерів), "Леви ГУНП" та "Авіатор" з смт Новий Калинів Львівської області.Також, 30 вересня, відбулися ігри заключного, 22 туру західного дивізіону Ліги учасників АТО.Найближчим часом їх чекає поїздка до Києва, де 6-14 жовтня проходитиме фінальна частина змагань Ліги учасників АТО: 24 кращих команди з усієї України виборюватимуть найголовніший трофей сезону - Кубок Героїв АТО.Зазначається, що ФК "Волинь АТО" також потребує фінансової підтримки, тож небайдужих просять допомогти коштами.З даного питання можна звертатися до капітана команди(тел. 093-747-16-99)

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