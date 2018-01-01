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Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України

Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
Луцька команда "Волинь АТО" виграла першість Ліги учасників АТО у дивізіоні "Захід".

Про це йдеться на сторінці футбольного клубу в Facebook.

Команда, яка складається виключно з ветеранів-учасників бойових дій на Сході України, стала чемпіоном Західної України, випередивши доволі серйозних суперників: львівські команди "Західний Кордон" (минулорічних срібних призерів), "Леви ГУНП" та "Авіатор" з смт Новий Калинів Львівської області.

Також, 30 вересня, відбулися ігри заключного, 22 туру західного дивізіону Ліги учасників АТО.

Найближчим часом їх чекає поїздка до Києва, де 6-14 жовтня проходитиме фінальна частина змагань Ліги учасників АТО: 24 кращих команди з усієї України виборюватимуть найголовніший трофей сезону - Кубок Героїв АТО.

Зазначається, що ФК "Волинь АТО" також потребує фінансової підтримки, тож небайдужих просять допомогти коштами.

З даного питання можна звертатися до капітана команди Манченко Віталія (тел. 093-747-16-99)
Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України
Луцька команда «Волинь АТО» стала чемпіоном Західної України

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Теги: футбол, Волинь АТО
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