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На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО

На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
Сьогодні о 21:45 на телеканалі 1+1 глядачі побачать новий випуск другого сезону революційного проекту Модель XL, серед учасниць і волинянка Катерина Ващук.

Волинянка Катерина Ващук (ліворуч)
Волинянка Катерина Ващук (ліворуч)


У проекті учасниці мають подолати власні страхи та навчитись працювати у команді із конкурентками.

Усі 12 конкурсанток будуть розподілені у пари для проходження екстремальних завдань від суддів Тетяни Мацкевич, Андре Тана та Богдана Юсипчука.

Цього разу у кожної дівчини з пари буде власне завдання: одна з пишних красунь має навчитися правилам дефіле під наглядом українського дизайнера Андре Тана, а інші дівчата вивчатимуть правила позування від Тетяни Мацкевич.

Після цього конкурсантки мають обмінятися отриманими знаннями: одні навчити суперниць правильно ходити подіумом, а інші - красиво позувати під час фотосесій.

Як результат, учасниця, яку суперниця вчила позуванню, має здолати власні страхи та зробити вдалі кадри під час фотосесії під водою, а інша після уроку з дефіле від конкурентки - пройтися незвичайним подіумом на висоті 9-ти поверхового будинку.

Запеклим конкуренткам, які ще кілька тижнів тому навіть не віталися у «модельному будинку», доведеться працювати разом.

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Як дівчата будуть долати власні страхи та підтримувати головних конкуренток, від яких залежить їхня участь у проекті, дивіться сьогодні о 21:45 на телеканалі 1+1 у новому випуску проекту Модель XL.

На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО
На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО

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Теги: Модель XL, Катерина Ващук
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