На шоу «Модель XL» волинянка позуватиме під водою та дефілюватиме на висоті. ФОТО

Катерина Ващук.



Волинянка Катерина Ващук (ліворуч)



У проекті учасниці мають подолати власні страхи та навчитись працювати у команді із конкурентками.



Усі 12 конкурсанток будуть розподілені у пари для проходження екстремальних завдань від суддів Тетяни Мацкевич, Андре Тана та Богдана Юсипчука.



Цього разу у кожної дівчини з пари буде власне завдання: одна з пишних красунь має навчитися правилам дефіле під наглядом українського дизайнера Андре Тана, а інші дівчата вивчатимуть правила позування від Тетяни Мацкевич.



Після цього конкурсантки мають обмінятися отриманими знаннями: одні навчити суперниць правильно ходити подіумом, а інші - красиво позувати під час фотосесій.



Як результат, учасниця, яку суперниця вчила позуванню, має здолати власні страхи та зробити вдалі кадри під час фотосесії під водою, а інша після уроку з дефіле від конкурентки - пройтися незвичайним подіумом на висоті 9-ти поверхового будинку.



Запеклим конкуренткам, які ще кілька тижнів тому навіть не віталися у «модельному будинку», доведеться працювати разом.



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Як дівчата будуть долати власні страхи та підтримувати головних конкуренток, від яких залежить їхня участь у проекті, дивіться сьогодні о 21:45 на телеканалі 1+1 у новому випуску проекту Модель XL.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні о 21:45 на телеканалі 1+1 глядачі побачать новий випуск другого сезону революційного проекту Модель XL, серед учасниць і волинянка У проекті учасниці мають подолати власні страхи та навчитись працювати у команді із конкурентками.Усі 12 конкурсанток будуть розподілені у пари для проходження екстремальних завдань від суддівЦього разу у кожної дівчини з пари буде власне завдання: одна з пишних красунь має навчитися правилам дефіле під наглядом українського дизайнера Андре Тана, а інші дівчата вивчатимуть правила позування від Тетяни Мацкевич.Після цього конкурсантки мають обмінятися отриманими знаннями: одні навчити суперниць правильно ходити подіумом, а інші - красиво позувати під час фотосесій.Як результат, учасниця, яку суперниця вчила позуванню, має здолати власні страхи та зробити вдалі кадри під час фотосесії під водою, а інша після уроку з дефіле від конкурентки - пройтися незвичайним подіумом на висоті 9-ти поверхового будинку.Запеклим конкуренткам, які ще кілька тижнів тому навіть не віталися у «модельному будинку», доведеться працювати разом.Як дівчата будуть долати власні страхи та підтримувати головних конкуренток, від яких залежить їхня участь у проекті, дивіться сьогодні о 21:45 на телеканалі 1+1 у новому випуску проекту Модель XL.

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