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Для Луцька розроблять ексклюзивний сувенір

Для Луцька розроблять ексклюзивний сувенір
У Луцьку оголосили конкурс на розробку туристичного промоційного сувеніра, а також цінного ексклюзивного сувеніра міста.

Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська зазначила, що конкурс проведуть у рамках програми розвитку туризму у Луцьку.

«Сувенір – один із способів додаткової промоції Луцька, його ідентифікації, залучення місцевих майстрів», - вважає посадовиця.
Сувеніри вручатимуть почесним громадянам та особливим гостям під час важливих візитів та на честь святкових подій в місті.

У конкурсі можуть взяти участь автори незалежно від професійного рівня, віку та громадянства. Один учасник може подати необмежену кількість робіт.

Прийматимуть на конкурс лише оригінальні сувенірні вироби авторського виконання, що втілюють культуру, історію та етнічну самобутність Луцька, демонструють високий творчий мистецький рівень художників та народних майстрів.

Прийматиме роботи з 5 жовтня до 30 листопада спеціальна комісія, яку очолить в.о. мера Григорій Пустовіт. Також до складу комісії увійшли: директор департаменту культури Тетяна Гнатів, начальник відділу зв'язків з громадськістю Олена Макарова, голова Волинської організації Національної спілки художників України Володимир Марчук, директор Художнього музею Зоя Навроцька та інші.

За словами члена виконкому Ігоря Алєксєєва, на 50% комісія мала б складатися з професіоналів, які знають, як продати продукцію.

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Теги: сувенір, Луцьк
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